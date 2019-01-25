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Белорусские власти готовы продать «Гомсельмаш», «Горизонт» и «БАТЭ»

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  • 25.01.2019, 15:45
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Рассматривается продажа акций ведущих госпредприятий.

Госкомитет по имуществу (ГКИ) Беларуси опубликовал перечень ОАО, госдоли в которых планируется приватизировать в 2019 году, сообщает "Интерфакс".

Так, предлагается для продажи 49,9% акций крупнейшего белорусского производителя комбайнов и другой сельхозтехники ОАО "Гомсельмаш". Предусмотрено, что в собственности правительства останется 50% плюс 1 акция. Акции "Гомсельмаша" продаются стратегическому инвестору с условием инвестировать не менее $500 млн. Инвестором должна быть компания, занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники.

При условии выгодных предложений со стороны инвестора возможно принятие решения о продаже пакета акций до 75% минус 1 акция, сказано в сообщении ГКИ.

Всего в перечень приватизации на 2019 год включены 23 ОАО. Акции 15 ОАО предлагаются для продажи по конкурсу, акции 8 обществ подлежат продаже на аукционе в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

В частности, белорусские власти готовы продать 99,9% акций ОАО "Управляющая компания холдинг "Горизонт" и 49,9% акций ОАО "БАТЭ" – управляющая компания холдинга "Автокомпоненты" (с сохранением в госсобственности 50% плюс 1 акция).

Условия приватизации "БАТЭ" предусматривают дополнительные инвестиции в размере $80 млн. При согласии инвестора возможен вариант продажи допэмиссии акций с сохранением в госсобственности пакета 50% плюс 1 акция. Условия приватизации "Горизонта" предусматривают внесение инвестиций в размере $30 млн.


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