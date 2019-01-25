Польша намерена исключить Huawei из планов по 5G 25.01.2019, 15:56

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Поводом стал арест сотрудника китайской компании по подозрению в шпионаже

Польша собирается исключить возможность участия Huawei в развертывании сети 5G. Выбор будет сделан в пользу европейских поставщиков оборудования. Об этом говорят официальные лица и отраслевые источники, сообщает Reuters, (перевод - ixbt.com).

По словам информаторов, польские чиновники ведут переговоры с союзниками из Европейского союза и Северной Америки о следующих шагах, но еще не определили, какой производитель телекоммуникационного оборудования может заменить Huawei.

Поводом для отказа от оборудования Huawei стал недавний арест сотрудника китайской телекоммуникационной компании по подозрению в шпионаже.

«Арест шпиона означает завершение обсуждения, — приводит источник слова чиновника, который говорил на условиях анонимности. — Я думаю, что китайцы не будут присутствовать в 5G в Польше».

Президент Польши Анджей Дуда (Andrzej Duda) также предположил, что Huawei отстранят от участия в строительстве новых сетей.

Европейскими конкурентами компании Huawei являются финская Nokia и шведская Ericsson.