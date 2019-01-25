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Украина ввела пошлины на белорусскую соль и лампочки

  • 25.01.2019, 16:07
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Белорусские предприятия попались на демпинге.

Правительство Украины установило антидемпинговые пошлины на импорт поваренной соли экстра-класса и ламп накаливания происхождением из Беларуси, пишет "Белорусы и рынок".

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

Сообщается, что межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение об антидемпинговой пошлине на уровне 11,85% для экспортеров соли из Беларуси на 5 лет. В то же время пошлина не распространяется на белорусского производителя соли "Мозырьсоль", который предложил установить минимальные цены экспорта в Украину. Жалобу о демпинге в комиссию подала украинская компания "Руссоль-Украина".

Кроме того, комиссия установила антидемпинговую пошлину в размере 17,73% на импорт белорусских ламп накаливания общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 Вт. По информации МЭРТ, единственный производитель ламп в Беларуси - Брестский электроламповый завод - предложил пересмотреть цену, однако предложенная минимальная цена завода "недостаточна для устранения демпинга и ущерба для национального производителя". Инициатором данного антидемпингового расследования выступил львовский электроламповый завод "Искра".


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