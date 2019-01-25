Россия стала во главе позорного союза деспотий 1 Андрей Зубов

25.01.2019, 16:21

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АНДРЕЙ ЗУБОВ

ФОТО: PRAVMIR.RU

Мир четко определился.

Путинский режим - это просто-напросто безыдейная деспотия, главной ценностью для которой является власть сама по себе и деньги, к которым эта власть даёт доступ. Патриотизм, национализм, социализм, клерикализм - все эти фиговые листки отброшены. Режим Мадуро в Венесуэле антирелигиозный и социалистический довел богатую страну, стоящую на нефти, до позорной нищеты.

Народ восстал против диктатора, фальсифицировавшего выборы и так сохранившего власть. И что же? Россия, Китай, Турция, Иран все тут как тут - они за диктатора. А кто за народ, желающий восстановить свою власть управлять своей страной? - Конечно же страны демократические - США. Канада, Евросоюз, большинство стран Латинской Америки. Те, кто сами имеют благо свободы, хотят, чтобы этим благом обладали и другие.

Мир четко определился не по линии левый - правый, христианский - мусульманский, западный - восточный, а по самой простой и банальной линии - тиран и его присные, укравшие права и богатства народа - и народ, знающий и осуществляющий свое право на управление своей страной. И Россия во главе этого позорного и жалкого союза деспотий.

Вот он - конец Новой России, которая сбросила с себя коммунистическую тиранию тридцать лет назад. Сбросила, чтобы вновь пожелать вождя. Но в этом печальном конце есть и залог нового начала. "Вождь" повсюду - в Пекине, Москве, Анкаре, Тегеране, Каракасе, в Зимбабве живет для себя. Граждане страны для него только средство или опасность, но не высшая цель его деятельности.

Дорогие сограждане, армяне сумели сбросить своих тиранов и выйти из этого постыдного союза деспотий, грузины - сумели, украинцы - сумели, пусть и дорогой ценой. Теперь свое право на свободу желают осуществить граждане Венесуэлы.

Чего хотим мы? Чтобы нас использовали как средство для обогащения тиранов и орудие для подавления свободы во всем мире от Сирии и Судана до Венесуэлы, или чтобы стать вновь свободным народом, управляющим самим собой, народом с чувством чести и собственного достоинства, как стали уже давно европейцы и американцы, как стали недавно армяне и грузины, как хотят ныне стать венесуэльцы и сирийцы? Чему будем содействовать мы - их и нашему рабству или их и нашей свободе?

Решать нам!

Андрей Зубов, "Главред"