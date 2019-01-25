Профсоюзы требуют наказать Лукашенко 3 25.01.2019, 16:28

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Фото: AFP

Диктатор может остаться без Европейских игр.

Международные профсоюзы призывают Комиссию по проведению Европейских игр напомнить властям Беларуси о необходимости соблюдать права человека. В обращении также говорится о целесообразности переноса этих крупных спортивных состязаний, которые должны пройти в Беларуси летом нынешнего года, в другую страну, пишет ng.ru.

Малоприятное для Минска письмо адресовано председателю Координационной комиссии по проведению Европейских игр 2019 года в Минске Спиросу Капралосу. Его авторы – глобальный союз IndustriALL, Международная конфедерация профсоюзов (МКП), европейское отделение IndustriALL и Европейская конфедерация профсоюзов (ЕКП).

«Очевидно, что белорусские власти стремятся узаконить свой режим посредством Европейских игр 2019 года», – полагают представители международных профсоюзов. Основанием для таких выводов стали участившиеся встречи Александра Лукашенко с европейскими чиновниками. «Мы отметили информацию о недавнем визите президента Европейского олимпийского комитета Янеза Коцианчича в Беларусь и его встрече с Лукашенко, – говорится в письме. – Мы призываем вас при своих контактах с властями Беларуси поднять вопрос о политических заключенных в этой стране наряду с вашим решительным осуждением преследования журналистов. Мы также призываем вас рассмотреть возможность переноса игр в другую страну». Авторы обращения полагают, что изменение места проведения соревнований «послужит мощным сигналом для белорусских властей, который должен заставить их улучшить ситуацию с правами человека и профсоюзов».

Поводом для обращения к мировым спортивным функционерам стали репрессии в отношении журналистов и профсоюзных лидеров.

Ранее, в августе прошлого года около десяти журналистов белорусских негосударственных изданий стали фигурантами уголовного «дела БелТА». После уплаты сумм ущерба и огромных штрафов уголовное дело было прекращено в отношении всех журналистов, кроме главного редактора крупнейшего негосударственного информационного портала tut.by Марины Золотовой. Ее дело передано в суд и в ближайшее время будет рассмотрено. Журналистку обвиняют по ст. 425 УК «бездействие должностного лица» и ей угрожает пятилетнее лишение свободы.

Штрафы и ограничения профессиональной деятельности получили также лидеры Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич и Игорь Комлик. Суд незаконно признал их виновными в неуплате налогов, наложил штраф в размере порядка 20 тыс. евро и приговорил к четырем годам «домашней химии». Кроме того, им запрещено занимать руководящие должности. По мнению зарубежных коллег и правозащитников, профсоюзных лидеров власти страны наказали за чрезмерную активность в деле отстаивания прав трудящихся во время протестов против декрета о тунеядстве, обязывающего безработных платить налог.

«Указанные задержания представляют собой явные нарушения свободы слова в Беларуси», – констатируется в упомянутом выше письме. Его авторы судебные решения называют политически мотивированными.

Местные наблюдатели убеждены, что напоминание о нарушениях прав человека в Беларуси лишним не будет. Во-первых, Европа и США тему прав человека в переговорах с властями Беларуси отодвинули на второй план в силу сложной геополитической ситуации в регионе. Во-вторых, Европейские игры пройдут в конце июня, и очень мало времени, чтобы что-то менять.