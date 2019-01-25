Как арендаторы пострадали из-за постановления совмина 25.01.2019, 16:42

Фото с сайта bsu-az.org

Складывается впечатление, что разработчики постановления не представляют реального положения дел в области аренды.

Финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, член рабочих групп при МНС и Минфине Анатолий Гольдберг сообщил журналистам, что в Беларуси для многих бизнесов резко выросла арендная плата за офисы, пишет officelife.media.

Произошло это потому, что 10 сентября 2018 года вступило в силу Постановление cовмина № 433 от 7 июня 2018 года с длинным названием «Об утверждении Положения о порядке возмещения арендаторами (ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие услуги».

Складывается впечатление, что разработчики постановления абсолютно не представляют реального положения дел в области аренды. Иначе чем, например, можно объяснить то, что документ лишен понятного и прозрачного механизма исчисления собственником затрат на возмещение расходов.

Документ, по сути, ввел дополнительную плату для возмещения расходов на содержание недвижимости. Получилось, что арендатор обязан выплачивать «расходы на содержание» как собственник-дольщик. Но юридически он таковым не является.

Гольдберг считает, что произошла подмена понятий: под маркой «арендная плата» компаниям подсунули «полное возмещение всех расходов арендодателя и плюс арендная плата».

Даже сама процедура принятия документа нарушена. Она идет вразрез с поручением президента, которое дано в феврале 2018 года и гласит:

Государственным органам при принятии нормативных правовых актов <...> не допускать закрепления в ведомственных документах положений, ограничивающих осуществление предпринимательской деятельности или создающих неравные условия для ее осуществления.

Анатолий Гольдберг добавил, что чиновники объясняли новшество «наведением порядка». В реальности ущемили интересы многих арендаторов. Например, с октября по ноябрь 2018 года у одного арендатора «коммуналка» выросла на 141,9%. В другой же организации в том же здании почему-то произошло небольшое падение платы. Методика на практике оказалась несовершенной.