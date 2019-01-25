За что мы будем помнить Романа Василюка 25.01.2019, 16:55

Несколько интересных историй из биографии 40-летнего бомбардира.

После разговора с руководством "Динамо" он решил окончательно — пора заканчивать. Роман Василюк продолжит работать в скаутской службе брестчан, где займется поиском игроков для основного состава и клубной академии. Василюку не хватило всего пяти матчей до заветных шести сотен на высшем уровне, а также четырех точных ударов — до сотни голов за брестское "Динамо", двух трофеев — до десятки, пишет "Прессбол".

МОЗЫРЬ, СЕМЕЧКИ

Профессиональная карьера Василюка началась в 1996-м в родном Бресте, где он забивал часто и много. Статистика впечатляющая — 51 мяч за 92 игры. В 1999-м глаз на молодого форварда положила финансово стабильная мозырская "Славия". И выложила внушительную по тем временам сумму — 300 тысяч долларов. В первом же сезоне Роман забил 31 гол в лиге, выиграл чемпионат и Кубок страны.

Тем временем отношения форварда с сербским тренером Владо Петровичем не были доверительными. Познакомившись ближе с методами работами коуча, форвард стал сомневаться в квалификации наставника. Многочисленные и массово привезенные сербы не тянули, команда не показывала стабильной игры, а тренировки игроку казались и вовсе смешными.

По словам супруги Романа, он даже мог пощелкать на них семечки: "На тренировки можно было являться с семечками в кармане. Рома уверял, что так и делал". Впрочем, любовь Василюка к семечкам — не только мозырская история. Экс-одноклубник по брестскому Андрей Цеван делился наблюдениями из 2009-го: "Как-то Василюк ел семечки во время тренировки. В то время наставником был Евгений Троцюк, и под его руководством мы за весь сезон на занятиях ни разу не вспотели".

Ситуация с Владо Петровичем накалилась до предела после проигранного финала кубка "Белшине" в 2001-м. Нападающий дал громкое интервью "Прессболу", которое заканчивалось такими словами: "Не хочу играть в этой команде и у этого тренера". После этих откровений Василюка вызвали в офис "Славии" и попросили дать опровержение, но тот отказался. За демарш игрок был отправлен в дубль и выставлен на трансфер.

Ситуация с Владо Петровичем накалилась до предела после проигранного финала кубка "Белшине" в 2001-м. Нападающий дал громкое интервью "Прессболу", которое заканчивалось такими словами: "Не хочу играть в этой команде и у этого тренера". После этих откровений Василюка вызвали в офис "Славии" и попросили дать опровержение, но тот отказался. За демарш игрок был отправлен в дубль и выставлен на трансфер.

ВЫЗОВ В СБОРНУЮ, ГОЛ НОРВЕЖЦАМ

Но начало 2000-х запомнилось не только ссорой с Петровичем. Молодой форвард стал привлекаться Эдуардом Малофеевым в национальную сборную. Карьера игрока в национальной команде развивалась очень стремительно. Не было сомнений, что после ярких матчей за сборную Василюк переберется в топ-чемпионат, и эти мысли только крепли. В марте 2001-го он, являясь основным форвардом, забил победный мяч в ворота норвежцев на третьей компенсированной минуте. Этот гол коленом подарил белорусам осязаемую надежду впервые отобраться на чемпионат мира.

МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ, МОСКОВСКИЙ "СПАРТАК"

Предложения от зарубежных клубов — как следствие. Интерес проявляли команды из чемпионатов Германии, Швейцарии, Украины и России. Василюк был нарасхват, что подтверждает следующая история.

Летом 2001-го форвард определился с выбором и ехал в свой новый клуб — московский "Спартак". Добирался не без приключений: по дороге его посредством телефонных уговоров пытались перехватить конкуренты. Звонили из Самары и московского "Динамо". А Роман их просил по-человечески: "Дайте спокойно доехать!" На вокзале поджидал тогдашний помощник президента МПКЦ Николая Ященко и собирался отправить игрока в "Динамо", но представитель "Спартака" подошел первым и забрал к себе. А именно — отвез в гостиницу "Киев", где поджидал большой стол с едой и напитками.

На следующий день состоялась встреча с Олегом Романцевым. Он поприветствовал Василюка и сказал банальное: "Твоя задача играть хорошо". Больше они с ним не общались, а только виделись на тренировках.

Первые полгода в "Спартаке" у Романа все было нормально. Дебют и вовсе получился сказочным. В матче с "Ростсельмашем" Анатолия Байдачного белорус вышел на замену на в конце матча отдал голевую передачу Бесчастных уже через три минуты своего пребывания на поле. А еще через три Роман забил сам, с паса земляка Василия Баранова. Его команда победила — 5:1.

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Несмотря на гол и передачу, следующий поединок Василюк провел за дубль, а его команда проиграла "Торпедо"-ЗИЛу — 0:3. Белорус четыре тура дожидался выхода в старте, а когда дождался, вновь забил. В матче с московским "Динамо" он сравнял счет на 28-й минуте, но был заменен на 44-й. Стало понятно: что-то не так.

И без того шаткое положение в команде усугубила травма. Со слов футболиста, в серьезность повреждения в клубе не поверили. Доктор "Спартака" Юрий Васильков вспоминал, что подобные повреждения Романцев в восьмидесятых затягивал бинтами и не жаловался. Нападающий продолжал выступать в дубле на уколах, но боли не проходили. В итоге Василюк самостоятельно сделал томографию, которая показала: раздроблен хрящ и порваны связки. Такие самовольные действия игрока руководству "Спартака" не понравились, но, после ознакомления с заключением, на операцию белоруса все-таки отправили. У возвратившегося в строй Василюка на первой же тренировке спросили, хочет ли он играть за клуб. На что тот дал ответ лаконичный: "Нет".

Вскоре Василюк выступил с громким заявлением:

Откровенно говоря, "Спартаком" разочарован. Это совсем не то, чего я ожидал. Тренеры мне не доверяют и, по большому счету, так и не дали себя проявить. Убежден, что заслуживал большего: если уж не места в стартовом составе, то, по крайней мере, выходов на замену во всех матчах российского первенства. Да и в Лиге чемпионов тоже. Был немало удивлен, когда меня не выпустили по ходу игр с "Баварией", "Спартой" и "Фейеноордом". С таким отношением тренеров шансов нет. Да и работать не хочется. В состав все равно не пробиться. Как я понял, Бесчастных и Робсон — незаменимы. Романцев в них верит и будет ставить постоянно. Но даже если, не дай бог, у них случатся травмы или перебор карточек, Олег Иванович наверняка предпочтет мне других. Считаю так не без оснований. Было странно наблюдать, как в Роттердаме, когда "Спартаку" нужно было спасать матч, чтобы попасть в Кубок УЕФА, Олег Иванович выпустил на замену на острие атаки Данишевского и Павленко. А меня и Ловчева, чистых форвардов, так и оставил на скамейке запасных... В "Спартаке" у меня будущего нет, и оставаться я здесь не хочу. Да и вообще не желаю играть в России.

В порыве отчаяния Роман заявил о своем желании играть в минском "Динамо" под руководством любимого тренера — Эдуарда Малофеева.

ПОКЕР ПОЛЯКАМ

Четырежды белорусские игроки отличаются очень редко, в матчах за сборную — почти никогда. А Василюк забивал, да на любой вкус! Помог команде Малофеева оправиться после поражения от сборной Украины (0:2) и подарил надежду на то, что квалификация на ЧМ-2002 не завершится в Кардиффе, но...

Первый гол случился после неудачного выноса мяча Ежи Дудека. Сразу после перерыва Василюк блестяще разобрался с двумя защитниками и покатил мяч в дальний от вратаря угол — гол для эстетов. Спустя пять минут нападающему облегчили задачу несогласованные действия защитника и вратаря поляков. А еще через десять оформил покер. Дата легендарного матча — 5 сентября 2001 года.

"Мне об этом матче польские пограничники постоянно напоминают. Смотрят на документы: ты тот Роман, который нам забил четыре мяча? Всегда скромно говорю, что тот", — признание Василюка.

А Олег Романцев встретил Романа в "Спартаке" после четырех голов за сборную фразой почти издевательской: "Я видел эти четыре обрезки".

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БЕЛАРУСЬ, ССЫЛКА В ИЗРАИЛЬ

Контрактом с москвичами Роман был связан до 2006 года, и за все время не провел за основу "красно-белых" и десятка матчей. Первая аренда — в минском "Динамо" — выдалась неудачной. Форвард забил всего два гола — показывать хорошую игру со слов футболиста мешали боли в голеностопе и воспаленный ахилл. Юрий Чиж не пожелал лонгировать аренду — Василюк вновь оказался в дубле "Спартака". Там он восстанавливался от залеченной травмы и доигрывал сезон.

Оставлять в Москве бунтаря не собирались, поэтому на трансферном рынке изучали все возможности. Например, продать в корейский клуб "Тэгу". Но, просмотрев в деле игрока, корейцы от покупки отказались. Мол, физическая форма футболиста не очень-то хороша, а платить за игрока, которого хватает только на полчаса игрового времени, нет смысла.

Возглавивший "Спартак" в конце 2003-го года итальянец Невио Скала взял Василюка с основным составом на первый тренировочный сбор. Европейский коуч со свежим взглядом… Но по итогам сбора белорусу не удалось убедить специалиста в своей нужности. Василюку предложили просмотр в саратовском "Соколе", но тот отказался. Реанимировать стремительно летящую в пропасть карьеру помогла аренда в брестское "Динамо".

Роман понемногу обрел былые кондиции, к нему вернулась уверенность. А для бомбардира это суперважный момент. На родине он наколотил 17 мячей в чемпионате, после чего отправился в Израиль — тоже на правах аренды. В "Хапоэле" из Тель-Авива он отметился одним голов в 9 матчах и поссорился с коучем Шие Файгенбоймом.

История такая. Во время тренировки игроков вежливо попросили перенести ворота на другую половину поля. В тот момент, когда его партнеры по команде принялись за исполнение, Василюк безучастно и спокойно наблюдал за этим действием в сторонке. А на замечания кого-то из тренерского штаба пульнул в его сторону футбольный мяч, но не попал в цель… В итоге белорус был изгнан с занятия и оштрафован главным тренером Файгенбоймом. "Хпоэль" выкупать права на Василюка не стал.

В Москве все еще надеялись продать белоруса. На помощь пришел "Гомель", куда форвард перебрался в начале 2005-го.

СВЯЗКА СО СТРИПЕЙКИСОМ

Василюк и Стрипейкис играли здорово вместе в золотой "Славии", еще до переезда Романа в "Спартак". Впрочем, уверенности в том, что связка вновь заработает, не было. Персональная статистика, рекорды и профайлы обоих свидетельствовали о самодостаточности. Оттого даже немного удивительно, что Роман и Валерий сумели вновь найти взаимопонимание в паре. Итожа игровую карьеру, Стрипейкис вспоминал: "Когда уходил из "Гомеля", Анатолий Юревич меня отговаривал: делаешь большую ошибку, в Солигорске играть никогда не будешь. Тебя приобретают специально, чтобы связку с Василюком разорвать". Так, в общем-то, и вышло — конкуренту просто нужно было ослабить "Гомель".

КОНФЛИКТЫ С БАЙДАЧНЫМ, ПУНТУСОМ

Первая история из 2004-го. В национальной сборной импозантно рулил Анатолий Байдачный и вызвал Василюка на товарищеский матч против немецкого "Штутгарта" (2:2). Все было спокойно до того момента, когда форвард увидел список со стартовым составом на игру и не нашел в нем себя. Вся команда вышла на разминку, а раздосадованный Роман предпочел остаться в раздевалке.

Заметивший это Байдачный сделал игроку замечание, возникла словесная перепалка. В ее результате тренер предпочел забыть о форварде. На многочисленные вопросы о не вызовах в сборную Романа тренер однажды ответил: "Рома не очень любит футбол, свою работу. Не спорю, Василюк — достаточно одаренный игрок, но все зависит от его желания работать. Как бывший футболист, теперь — тренер, могу сказать, что для многих ребят попасть в московский "Спартак" — цель всей жизни. Для него были созданы все условия: трудись и играй, он же заменил футбол другими вещами. В данной ситуации от тренера ничего не зависит — только от игрока".

Вторая — из 2010-го. Играя за брестское "Динамо" Юрия Пунтуса, Василюк отказался от понижения зарплаты из-за неудовлетворительных результатов. Тренер вспоминал: "Когда мы, к сожалению, прибегли к сокращению заработной платы, Василюк повел себя не по-мужски. Он говорил, мол, вы не имеете права. Да, формально у нас такого права не было, необходимо согласие двух сторон. Но Роман не соглашается с человеческой договоренностью, ему важнее дополучить эти две-три тысячи. Я посчитал, что такой игрок в новом коллективе не нужен. Только ленивый не знает, что он получал 10 тысяч долларов в месяц. Но ведь эти деньги надо отрабатывать! Юридически Василюк прав, поэтому мы согласились сохранить его заработную плату при условии, что он будет играть в дубле". Вскоре форвард покинул Брест в третий раз и подписал контракт с "Минском".

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

258 голов на высшем уровне — это мощно. Больше, чем у кого-то еще в белорусском футболе. 200-й мяч он провел в 500-м матче. 2014-й, встреча брестского и минского "Динамо"...

250-й — в июне 2015-го. Василюк отличился в ворота гродненского "Немана", с которым позже подпишет контракт.

25 января 2019 года он официально закончил игровую карьеру. Лучший бомбардир поставил точку.