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Парламент Греции одобрил историческое соглашение об изменении названия Македонии

  • 25.01.2019, 16:52
Фото: wikimedia.org

Теперь страна будет называться Республика Северная Македония.

Парламент Греции ратифицировал соглашение с Македонией о смене названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini, за поддержку соглашения проголосовали 153 депутата, против - 146.

Члены ультраправой партии "Золотой рассвет" пытались сорвать процедуру голосования.

Напомним, македонские депутаты уже одобрили соглашение. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.

Вступление в силу соглашения положит конец одному из самых длительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку Греция имела одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.


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