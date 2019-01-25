Ученые назвали правильный способ пить пиво 25.01.2019, 17:00

Пиво стоит употреблять только в течение трех месяцев с момента приготовления.

Немецкие ученые рассказали, как правильно хранить и пить крафтовое пиво, приготовленное с использованием сухого охмеления, сообщает Ars Technica.

При сухом охмелении хмель добавляется во время или после этапа ферментации сусла. Это позволяет избежать чрезмерной горечи, однако делает аромат напитка нестабильным.

Немецкие пивовары в основном используют метод позднего охмеления, при котором хмель добавляется в чан за несколько минут до окончания кипячения.

Чаще всего для приготовления современных сортов пива используют хмель, содержащий 4-меркапто-4-метилпентан-2-он (4ММР). Он придает определенную горечь и запах пиву.

Во время своего исследования ученые наблюдали за изменением уровня 4ММР в фильтрованном и нефильтрованном пиве, приготовленном методом сухого охмеления, и пришли к выводу, что такое крафтовое пиво стоит употреблять только в течение трех месяцев с момента приготовления.

При этом хранить его нужно при температуре около 5 градусов.

Это обусловлено тем, что через три месяца хранения при температуре 5 градусов содержание 4ММР уменьшается на 59–67%, что изменяет привкус и запах напитка.