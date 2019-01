Что известно о 35-летнем инженере, который бросил вызов узурпатору Мадуро 1 25.01.2019, 17:06

Фото: EPA

Хуана Гуайдо называют венесуэльским Обамой.

23 января Хуан Гуайдо, 35-летний спикер парламента Венесуэлы, на масштабном митинге в Каракасе провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны – вместо Николаса Мадуро, легитимность переизбрания которого оппозиция не признает.

И хотя сам Мадуро называет Гуайдо "мальчиком, играющим в политику", молодой оппозиционный лидер бросил самый серьезный вызов власти авторитарного венесуэльского президента за все годы его правления. С 2013 года, когда Мадуро пришел ко власти, Венесуэлу охватил экономический кризис, голод и гиперинфляция. Из страны уехали 2,3 млн человек.

Заявление Гуйдо о принятии на себя управления государством уже признали власти США, Канады, а также генсек Организации американских государств Луис Альмагро и правительства многих государств Латинской Америки: Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Парагвая, Перу, Пуэрто-Рико, Чили, Эквадора. Германия также выступила на стороне оппозиционного парламента страны и призвала провести новые выборы в Венесуэле.

Несмотря на столь внушительную международную реакцию, Мадуро обвиняет оппозицию в госперевороте, не намерен покидать пост и подавляет массовые протесты силой: погибшими числятся 26 человек.

"Новое время" рассказывает о том, кто такой Хуан Гуайдо и почему именно он возглавил протестное движение в обнищавшей за последние годы стране.

Катастрофа юности

Гуайдо представляет молодое поколение венесуэльцев, чей личный опыт жизни в стране и хорошее образование позволяют им критически оценивать господствующую доктрину "чавизма" – социалистическую идеологию, начало которой положил предшественник Мадуро Уго Чавес.

Хуан Гуайдо – выходец из семьи представителей среднего класса Венесуэлы: его отец был пилотом, мама – учителем, а оба дедушки - кадровые военные.

Семья будущего лидера венесуэльской оппозиции, у которого есть еще семеро братьев и сестер, жила в городе Ла-Гуайра - столице северного приморского штата Варгас. В 1999 году, когда Гуайдо было 16 лет, прибрежный штат оказался в эпицентре огромной катастрофы – из-за сильных ливней прибрежные города накрыли разрушительные оползни с окрестных гор.

Это было худшее стихийное бедствие в Венесуэле за все ХХ столетие: его жертвами считаются от 10 тыс. до 30 тыс. человек. Семья Гуайдо также лишилась крова, а будущий политик стал свидетелем того, сколь малоэффективным оказалось государство в той ситуации.

"Близкие к нему люди говорят, что этот опыт – и наблюдение за беспомощной реакцией правительства [на катастрофу в Варгасе] – подтолкнули Гуайдо к тому, чтобы стать активистом и, конечном итоге, возглавить молодежное крыло недавно сформированной партии Народная воля [оппозиционера] Леопольдо Лопеса", - пишет в своем материале о венесуэльском политике издание Americas Quarterly.

Студент-активист

Гуайдо имеет отличное образование: он получил диплом инженера в Католическом университете Андреса Белло, лучшем частном вузе Венесуэлы, а затем продолжил обучение в США – в Университете Джорджа Вашингтона (Вашингтон).

Еще в годы учебы в Венесуэле будущий политик проявил себя как критически настроенный к власти общественный активист. Он входил в число лидеров студенческого движения, протестовавшего против авторитарных мер правительства тогдашнего президента Уго Чавеса.

Гуайдо среди своих сторонников в Каракасе, 23 января / Фото: ЕРА

В частности, студенты пытались препятствовать закрытию независимой телевизионной сети RCTV (власти не продлили ей лицензию на вещание), а затем выступили против попытки Чавеса переписать под себя конституцию Венесуэлы.

Среди прочего, президент предложил отменить срок полномочий главы государства и предоставить ему возможность в одностороннем порядке объявить чрезвычайное положение. Такие изменения были вынесены на референдум в 2007 году.

Тот референдум Чавес проиграл – это было его единственное электоральное поражение за девять лет у власти, напоминает The Guardian. Оно также окрылило зарождающееся оппозиционное движение: спустя два года в Венесуэле была создана партия левоцентристская партия Народная воля во главе с молодым экономистом Леопольдо Лопесом. Хуан Гуайдо примкнул к этой политсиле со дня ее создания.

В соответствии с идеологией своей партии, он поддерживает развитие рыночной экономики в Венесуэле и выступает за предоставление фискальной автономии региональным властям страны.

Лидер оппозиции и главный оппонент Мадуро

В большую политику Гуайдо попал в 2015 году – он был избран депутатом Национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы) от партии Народная воля. Те выборы стали триумфом объединенной венесуэльской оппозиции: она одержала победу впервые за полтора десятилетия. А поскольку в блок вошли 13 политических сил, партии договорились, что спикером парламента по очереди будет представитель каждой из них, напоминает ВВС.

В 2018 году пришел черед Новой воли. Однако к этому времени партия лишилась большинства своих лидеров. Леопольдо Лопес, возглавивший масштабные антиправительственные протесты в 2014 году, был приговорен к 13 годам заключения, которые впоследствии заменили домашним арестом (он отбывает его до сих пор).

Николас Мадуро, президент Венесуэлы / Фото: ЕРА

Еще один из лидеров Новой воли был вынужден бежать в США, другой после новой волны протестов 2017-го скрывается от преследования властей в посольстве Чили.

Кроме того, пытаясь избавиться от давления оппозиции, Мадуро создал параллельный орган - учредительное собрание, которому передал ключевые полномочия парламента.

В итоге с подачи Лопеса именно Гуайдо де-факто возглавил партию Новая воли и стал спикером Национальной ассамблеи – он вступил в полномочия 5 января 2019 года.

Вскоре Гуайдо заявил, что не признает президентом Николаса Мадуро из-за его нелегитимного переизбрания на этот пост в мае 2018-го. Тогда выборы прошли с нарушениями, и многие страны Запада и Южной Америки отозвали своих послов из Каракаса в знак протеста против объявленных результатов. США, в свою очередь, наложили на Венесуэлу дополнительные экономические санкции и призвали к проведению новых выборов.

Однако 10 января 2019 года в Венесуэле все же состоялась инаугурация Мадуро. В ответ на это Каракас и еще несколько штатов страны охватили многотысячные протесты. А уже 23 января Гуайдо перед тысячами демонстрантов принял присягу главы государства.

Он заявил, что опирается на Конституцию и принимает на себя президентские полномочия "для прекращения узурпации власти, создания переходного правительства и организации свободных выборов".

Хуаг Гуайдо на митинге в Каракасе 23 января, где он объявил себя и.о. президента / Фото: EPA

За неделю до этого Гуайдо сделал стратегический подготовительный жест – обнародовал в американской The Washington Post свою колонку под названием Мадуро узурпатор. Время восстановить демократию в Венесуэле.

В ней он скрупулезно ссылается на статьи конституции страны, которые дают ему право принять на себя власть в стране.

"Наша дорожная карта ясна: остановить узурпацию с помощью национального единства и путем внешнего и внутреннего давления; сформировать переходное правительство для открытия каналов гуманитарной помощи; восстановить правопорядок и разделение властей; и назначить свободные выборы, чтобы все венесуэльцы могли решить свое будущее", - пишет Гуайдо.

Венесуэльский Обама

Как пишет ВВС, Хуана Гуайдо порой сравнивают с 44-м президентом США Бараком Обамой – из-за личного и политического имиджа. Даже избирательный слоган венесуэльского политика (лозунг американского профсоюза фермеров Sí, se puede – Да, вы можете) фактически дублирует слоган кампании Обамы (Yes, we can).

"Гуайдо - боец и неизменный оптимист, он скромен и искренен, - описал политика газете The Guardian Фредди Гевара, однопартиец Гуайдо, скрывающийся в чилийском посольстве в Каракасе. - Он ладит со всеми и не похож на типичного политика".

Массовая демонстрация в Каракасе / Фото: ЕРА

А венесуэльский журналист Жанфредди Гутьеррес, симпатизирующий протестам против Мадуро, в комментарии сайту Медуза отметил, что Гуайдо "на 100% соответствует тому запросу, который есть в венесуэльском обществе".

"Молодой, без негативного бэкграунда, готовый взять на себя ответственность и - в отличие от чавистов и старых лидеров оппозиции - всегда в костюме и при галстуке. Не профессиональный политик, а молодой серьезный инженер, - говорит о нем Гутьеррес. - Однако нужно четко понимать, что успех Гуайдо - результат того, что оппозиции, наконец, удалось объединиться; за ним стоит команда с четким планом. Обратите внимание на его выступления - они умные и неагрессивные. Их основной посыл: "Чависты и протестующие, хватит насилия! У нас есть общее будущее! Давайте подумаем о нем".

В то же время опальный венесуэльский президент Николас Мадуро всячески демонстрирует, что не принимает всерьез своего оппонента.

"Многие люди в Венесуэле спросят – а кто такой этот Гуайдо?" – саркастически заявил недавно Мадуро в эфире национального телевидения.

Однако этим вопросом вполне серьезно теперь задается далеко не одна лишь Венесуэла – фамилия самопровозглашенного президента Венесуэлы и его история уже облетела главные мировые СМИ.

"После многих лет неудержимого, казалось бы, отката к самодержавию при президенте Николасе Мадуро, Гуайдо возрождает подавленное оппозиционное движение, заставляя многих полагать, что демократия в Венесуэле может быть восстановлена", - пишет о нем журнал Time.