Главный травматолог, у которого нашли $500 тысяч, вышел на свободу 7 25.01.2019, 17:12

1,881

Александр Белецкий

Александр Белецкий находится дома с 7 января.

Бывший директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александр Белецкий несколько недель назад покинул СИЗО КГБ. Об этом tut.by рассказали два источника, не связанные друг с другом.

«С 7 января он дома», — сказал один из знакомых Белецкого. «Тоже слышал, что Александра Валентиновича освободили. Но не думаю, что точка [в его деле] поставлена», — считает второй источник.

В пресс-службе КГБ отказались от комментариев.

О задержании Белецкого стало известно летом прошлого года в ходе масштабной спецоперации силовиков по «делу медиков». Председатель КГБ Валерий Вакульчик заявил, что Александр Белецкий был заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медоборудования со стороны коммерческих структур и своевременную плату за оказанные услуги. При проведении обыска в его гараже и по месту жительства в тайниках обнаружено порядка 500 тыс. долларов в эквиваленте, отметил Вакульчик.

13 сентября коллективу Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии представили нового директора — Михаила Герасименко, который возглавлял Белорусскую академию последипломного образования. Герасименко — ученик Белецкого.

Интересно, что за несколько месяцев до своего задержания Александр Белецкий удостоился звания академика, к которому шел почти 20 лет. Он сказал СТВ, что гордится больше всего не количеством уникальных операций — учениками и мощной школой, которую удалось создать в стране.