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Канцлер Австрии: Путь к членству в ЕС для Македонии открыт

  • 25.01.2019, 17:26
Себастьян Курц
Фото: reuters

Голосование парламента Греции стало по-настоящему историческим.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что одобрение парламентом Греции двустороннего соглашения об изменении названия Македонии открывает путь балканской страны к членству в ЕС.

Об этом он написал в своем Twitter в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшнее голосование греческого парламента по ратификации соглашения по Северной Македонии – действительно историческое! Оно принесет пользу народам обеих стран и открывает путь к членству в ЕС Северной Македонии, которое Австрия полностью поддерживает", - отметил австрийский канцлер.

Парламент Греции в пятницу, 25 января, ратифицировал соглашение с Македонией о смене названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония.


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