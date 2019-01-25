Канцлер Австрии: Путь к членству в ЕС для Македонии открыт 25.01.2019, 17:26

Себастьян Курц

Фото: reuters

Голосование парламента Греции стало по-настоящему историческим.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что одобрение парламентом Греции двустороннего соглашения об изменении названия Македонии открывает путь балканской страны к членству в ЕС.

Об этом он написал в своем Twitter в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшнее голосование греческого парламента по ратификации соглашения по Северной Македонии – действительно историческое! Оно принесет пользу народам обеих стран и открывает путь к членству в ЕС Северной Македонии, которое Австрия полностью поддерживает", - отметил австрийский канцлер.

Today’s vote by the Greek parliament to ratify the agreement on #NorthMacedonia is truly historic! It benefits the people of both countries and opens up #NorthMacedonia’s path to EU membership, a goal Austria supports fully. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 25 января 2019 г.

Парламент Греции в пятницу, 25 января, ратифицировал соглашение с Македонией о смене названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония.