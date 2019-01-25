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Сколько Беларусь тратит денег на детей?

  • 25.01.2019, 17:33

Журналисты привели для сравнения страны-соседки и Финляндию.

С февраля в Беларуси вырастет государственная помощь на детей до 3-х лет на сумму от 33,42 до 42,97 рублей. Belsat.eu сравнил «детские деньги» в Беларуси и в других странах.

Для составления общей картины сравнить только уровень пособия на детей в Беларуси и других странах невозможно, так как в каждом случае нужно учитывать дополнительные социальные выплаты и льготы, которыми пользуются граждане, а также уровень цен и зарплат в стране. Журналисты решили ограничиться только непосредственно сравнением государственной помощи на детей с учетом средней зарплаты по стране по состоянию на 2018 год.

К тому же, государственную помощь на детей до 3-х лет не следует смешивать с другими выплатами – оплатой отпуска по беременности или одноразовыми выплатами в связи с рождением ребенка.

Беларусь.

В Беларуси пособие на детей до трех лет напрямую привязано к средней зарплате по стране. На первого ребенка в семье государство выделяет 35% от среднего заработка, на второго – 40%, на ребенка-инвалида – 45%. С 1 февраля это будет составлять 362,46 рубля, 414,24 рубля и 466,02 рубля ежемесячно соответственно. В случае, если оба родителя работают, помощь сокращается на 50%.

Если ребенок в семье один, то начиная с 3-х лет, родители уже ничего на него не получают от государства. Однако отдельно предусмотрено ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 18 лет на период, когда одновременно родители воспитывают ребенка в возрасте до трех лет. Эти выплаты привязаны к бюджету прожиточного минимума и на настоящий момент составляют 107,11 рублей ежемесячно – соответственно, пока младшему из детей не исполнится 3 года.

Кроме того в Беларуси существует так называемый семейный капитал – единовременная безналичная денежная помощь при рождении третьего ребенка. Размер семейного капитала – 10 тыс. USD. Но деньги можно использовать только на некоторые направления – улучшение жилищных условий, образование, получение услуг в сфере здравоохранения.

Литва. Средняя зарплата – 895,2 евро

Помощь для детей в Литве стала общей и фиксированной с 2019 года. Ранее выплаты были предусмотрены только для семей с невысокими зарплатами. Теперь независимо от доходов родителей на ребенка в возрасте до 18 лет (а если он получает образование, то и до 21 года) государство будет выделять помощь в размере 30 евро ежемесячно. Если детей в семье больше одного, то на ребенка до 2 лет будет расходоваться 58,5 евро ежемесячно, а на старших детей – 45,2 евро.

Фактически это пособие можно считать «детскими деньгами» – то есть помощь не зависит от того, работают ли родители, и сколько они зарабатывают. Конечно, помощь по уходу за детьми существует отдельно. Если мать находится в отпуске по уходу за ребенком в течение 1 года, то она получает 90% своего предыдущего заработка, если два – то 75% в первый и 40% во второй год.

Польша. Средняя зарплата – 5275 PLN (более 1 229,5 евро)

С 2016 года в Польше работает специальная программа «Семья 500+», которой могут воспользоваться не только поляки, но иностранцы, которые проживают в стране и соответствуют необходимым требованиям. В рамках этой программы родители могут рассчитывать на помощь в сумме 500 PLN (примерно 132 USD), которая выплачивается ежемесячно на второго и каждого последующего ребенка до достижения 18-летнего возраста.

Выплаты на первого ребенка семья может получить, если ее доход не превышает 800 PLN в месяц на человека. Если ребенок с ограниченными возможностями, то лимит составляет 1200 PLN в месяц.

Кроме того, в декретном отпуске польское государство снижает для молодых родителей налоги и компенсирует до 80% зарплаты.

Украина. Средняя зарплата – 9161 UAH (примерно 330 USD)

Финансовую помощь от государства родители получают в течение трех лет после рождения ребенка. Общая сумма – 41 280 гривен (1485 USD), и она не меняется с 2014 года. Выплаты производятся в несколько траншей: 10320 сразу и потом по 860 ежемесячно. От того, какой ребенок по счету – первый, второй или третий – сумма выплаты не зависит.

Россия. Средняя зарплата – 42332 рубля (около 641 USD)

Пособие на детей в России зависит от количества и возраста детей. Размер, порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка регулируются законодательством субъектов РФ.

Минимальная ежемесячная государственная помощь на детей в возрасте до 1,5 лет составляет 4512 рублей (68 USD) на первого и 6284 на второго. Но максимальная помощь на одного ребенка составляет 26152 рубля (396 USD). Точное количество зависит от зарплаты родителей и региона РФ, где они живут.

При рождении второго и последующего ребенка родители получают сертификат на материнский капитал номиналом в 453 026 рублей (6863 USD). Однако цели, на которые можно использовать эти деньги, ограничены, поэтому помощь частично остается виртуальной (как и в случае с белорусским семейным капиталом).

Финляндия. Средняя зарплата – 3418 евро

Помощь по уходу за детьми в Финляндии составляет ежемесячно на одного ребенка 342,5 евро до трех лет и 65,8 евро на детей старше 3 лет, но дошкольного возраста.

Кроме того существует государственная помощь непосредственно на ребенка. В Финляндии она выплачивается национальным учреждением социального страхования KELA. Выплаты производятся ежемесячно вплоть до 17-летия ребенка. Помощь на первого ребенка составляет 95 евро ежемесячно, на второго – 105 евро, третьего – 135 евро, четвертого – 154 евро, пятого – 174 евро. Налогом помощь не облагается, и сама по себе она не зависит от того, работают ли родители.

Естественно, все это существует без учета оплаты декретного отпуска и других льгот.


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