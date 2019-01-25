«Срочно требуется водитель автобуса в Ростове-на-Дону» 25.01.2019, 17:41

Как соцсети отреагировали на события в Венесуэле.

Народ Венесуэлы вышел на улицы против диктатора Николаса Мадуро, который ухитрился ввергнуть одну из самых богатых ресурсами стран мира в нищету и разруху.

В ходе многотысячной манифестации, основным требованием которой было отречение от власти диктатора, а также прекращение поддержки Мадуро со стороны силовых структур лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом в эмоциональной речи перед собравшимися на площади.

Cоцсети живо отреагировали на события в Венесуэле.

Telegram-канал «Протесты в мире» вспомнил о профессии венесуэльского диктатора и быстро нашел для него работу:

Некоторые предлагают переименовать минский автобусный парк в честь узурпатора-неудачника:

Блогер Максим Мирович пофантазировал на тему компании, в которой может оказаться Николас Мадуро:

Также пользователи «Фейсбука» шутят над сходством диктатора из Каракаса и беглым президентом Украины Януковичем:

В ситуации, в которую попал Мадуро, не лишним будет вспомнить о знаменитой «черной метке» Лукашенко: