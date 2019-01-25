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Лукашенко запретил пластиковые бутылки

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  • 25.01.2019, 17:52
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Большинство напитков в Беларуси продаются в пластиковой таре.

Лукашенко заявил, что поручил запретить использование пластиковых бутылок в пищевых целях, сообщает "Интерфакс".

"Уже продвинутые страны, которые болеют за своих граждан, отказываются от пластика. Я недавно поручил убрать пластиковые бутылки и тару на первом этапе и заменить стеклом. Это немедленно нужно реализовывать", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси любые напитки в большинстве своем продаются в пластиковой таре. Лукашенко также сослался на проведенное в России исследование, свидетельствующее, что большинство смертей в своей основе связаны с некачественным питанием.


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