ЦИК Украины зарегистрировала Тимошенко, Ляшко и Вилкула кандидатами в президенты 1 25.01.2019, 18:03

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Всего зарегистрированы 19 кандидатов.

25 января список кандидатов в президенты Украины пополнили лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и нардеп от Оппозиционного блока Александр Вилкул, сообщает "Интерфакс-Украина".

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала их на заседании 25 января.

Кандидатами на президентский пост стали также выдвинутый партией "Народный контроль" внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов, самовыдвиженец, нардеп от Блока Петра Порошенко Аркадий Корнацкий и бывший спикер Верховной Рады Александр Мороз. Всего кандидатов 19.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. До 3 февраля 2019 года разрешены официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации, на которую выделяется пять дней. Последним днем регистрации станет 8 февраля.