Фотофакт: В какие условия переселили минских студентов 10 25.01.2019, 18:16

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Комнаты студентов превратились в бочку с селедкой.

В этом году с 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры. Чтобы предложить гостям события бюджетный вариант жилья, по традиции было решено переселить студентов из Студенческой деревни на «Петровщине». В телеграм-канале «Отчислено» подробно описали, где студентам предложили жить. Цитируем:

«Все знают о выселении студентов из общежитий на Петровщине. Ну да, выселяют, ну да, переселяют в другие, где есть места. Но не все знают, как происходит подселение.

Яркий пример – общежитие МГЛУ №2 на Слесарной 35. Само по себе общежитие еще с совковых времен, но тут периодически делают ремонт (в основном косметический).

Общежитие коридорного типа. Туалет на этаже (4-5 кабинок), душ в подвале (в женский вечные очереди, что частенько милых дам можно застать в мужском, это же иняз, тут на 10 девушек приходится 1 парень), ну и 2 небольшие кухни на этаже. Комнат на этаже 38 (за исключением первого этажа), в каждой живет по 4 человека. В комнате есть помимо 4 кроватей: холодильник, шкаф (где-то 2, а где-то 1), 2 пенала, кое-где есть полки, стол и 2 стула.

А теперь самое интересное. При заселении в общежитие всех уверяли, что доселять в феврале никого не будут. Но уже в январе всем стало понятно, что все не так классно, как обещали.

Как стало известно, в общежития собираются доставлять пятые кровати. Комнаты небольшие, в них и четвертом развернуться негде, и ладно парням, а вот девушкам действительно сложно. Доставляют кровати за счет выноса столов, шкафов и пеналов. Ладно, не будет думать про очередь в душ. Но вот куда вещи людям складывать? Почему университет заранее не мог решить проблему? И куда стоит обращаться студентам, ведь там и так дышать нечем, а тут еще гости.

Мы заглянули в «Положение об общежитиях», утвержденное Советом Министров Республики Беларусь, где сказано, что «жилое помещение (его часть) в общежитии предоставляется в размере не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека». То есть, на пять человек площадь должна быть минимум 30 м², гадать о площади комнаты на фото не будем, но, кажется, все понятно.

«Паники быть не должно, все будет хорошо. В сложившейся ситуации мы все должны понимать, что лучше так, чем снимать жилье и платить большие деньги. Мы же не можем просто выбросить на улицу. А если бы вас, живущих на Слесарной, а не их выселяли из общежития?». Как говорится, в тесноте да не в обиде. Это временно, уже совсем скоро все будут жить в более комфортных условиях. Поэтому отнеситесь, пожалуйста, с пониманием и примите своих собратьев, – объяснили в администрации университета.

Только вот совсем скоро – это когда? Через полгода? И кто будет жить в комфортных условиях? Участники Европейских игр?

Спорт в стране все так же важнее образования, которое у нас на таком «высоком» уровне?

Вопросов много, у нас, у студентов, комнаты которых превратились в бочку с селедкой, у ребят, которые пишут нам, потому что в собственном университете всем все равно, в каких условиях они живут».