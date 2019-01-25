Стало известно расписание матчей сборной Беларуси на ЧМ в Казахстане 5 25.01.2019, 18:33

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Белорусские хоккеисты стартуют на чемпионате мира в дивизионе 1 матчем со сборной Литвы.

Стало известно расписание матчей сборной Беларуси на чемпионате мира в Казахстане (дивизион 1, группа «A»), передает «Прессбол».

Наша команда стартует в Астане матчем с соперниками из Литвы.

29 апреля, в 13.00 Литва — Беларусь

30 апреля, в 16.30 Беларусь — Венгрия

2 мая, в 13.00 Беларусь — Словения

4 мая, в 14.30 Казахстан — Беларусь

5 мая, в 13.00 Беларусь — Южная Корея

Команды, которые займут первые два места, выйдут в элитный дивизион мирового первенства.