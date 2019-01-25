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Рейтинг Путина обновил минимум за 13 лет

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  • 25.01.2019, 18:37
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фото с сайта ria.ru

Рейтинг «Единой России» также обвалился.

Рейтинг доверия президенту России снизился на 0,6%, свидетельствуют поступившие в РБК данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос проходил с 14 по 20 января 2019 года среди россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью.

На прошлой неделе Владимиру Путину доверяли 33,4% опрошенных россиян, по последним данным — 32,8% респондентов. Это новое минимальное значение за 13 лет. Уровень недоверия главе государства поднялся с 6,7 до 7,5%.

Уровень одобрения деятельности президента изменился незначительно, снизившись на 0,1% (до 62%). Правительство России и его председатель потеряли в этом рейтинге: работу кабинета министров одобряют 37,7% респондентов (снижение на 1,8%), а его руководителя, премьер-министра, — 33,7% (что ниже прошлого показателя на 1,3%).

Путин остается политиком, которому жители страны доверяют больше всего. На втором месте — министр обороны РФ Сергей Шойгу, чей уровень доверия также снизился. А уровень доверия главе МИДа Сергею Лаврову, который находится на третьем месте в списке, вырос:

министр обороны РФ Сергей Шойгу: 13,7% → 13,4%;

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: 9,3% → 13,1%;

лидер ЛДПР Владимир Жириновский: 9,3% → 9,5%;

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: 8,3% → 7,8%;

лидер КПРФ Геннадий Зюганов: 6,2% → 5,8%.

ВЦИОМ также включил в рейтинг оппозиционера Алексея Навального и телеведущую Ксению Собчак, уровень доверия которым снизился на 0,1%, до 1,2 и 0,1% соответственно.

О своем доверии участники опроса говорили, отвечая на вопрос: «Кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?» Респонденты могли назвать любое количество имен.

Максимальный уровень недоверия респонденты высказали Дмитрию Медведеву и лидерам ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России»:

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев: 23,8% → 25,7%;

лидер ЛДПР Владимир Жириновский: 26,3% → 24,6%;

лидер КПРФ Геннадий Зюганов: 10,7% → 10,6%;

лидер «Справедливой России» Сергей Миронов: 2,4% → 2,5%;

Социологи также оценили рейтинги политических партий: респондентов спрашивали, за какое объединение они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшие дни. В лидерах остается «Единая Россия», чей рейтинг снизился более чем на 1%. Общий рейтинг непарламентских партий вырос:

«Единая Россия»: 33,8% → 32,7%;

КПРФ: 23,8% → 25,7%;

ЛДПР: 23,8% → 25,7%;

«Справедливая Россия»: 23,8% → 25,7%;

непарламентские партии: 23,8% → 25,7%.

Для «Единой России» это минимум электорального рейтинга с января 2006 года.


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