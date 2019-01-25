Белорусские дизайнеры стали лучшими в международном конкурсе 1 25.01.2019, 18:47

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Фото: Nota Bene

Наши дизайнеры стали лучшими сразу в двух номинациях.

Минская студия архитектуры и интерьера Nota Bene победила в престижном конкурсе международной ассоциации дизайна интерьера Global Excellence Awards 2018 в Париже. Причем наши дизайнеры стали лучшими сразу в двух номинациях: «Здравоохранение», с проектом Temple of Beauty (частная медклиника Antes в Минске) и «Жилье меньше 125 м²» (проект бизнес-апартаментов в Москве), пишет tut.by.

Церемония награждения прошла в минувшую пятницу в Париже. Вручая награду арт-директору и основателю Nota Bene architecture & interior Максиму Максименко, глава IIDA Черил Дарст отметила, что жюри восхищено проектом минской частной клиники от белорусских дизайнеров.

Глава IIDA Черил Дарст вручает награду Максиму Максименко, арт-директору и основателю Nota Bene architecture & interior. Фото: Nota Bene

Вот как она выглядит:

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

— Когда мы подавали работы на конкурс, мы не осознавали его глобальный формат и значение в международной интерьерной практике. Если бы осознавали, может побоялись бы и не отправили заявку, — рассказал Максим Максименко. — Вместе с нами на сцену за наградами поднимались дизайнеры из Японии, Арабских Эмиратов, США. Особенно приятно, что это первый международный триумф не только для Nota Bene, но для всего интерьерного дизайна Беларуси. И приятно вдвойне, что мы стали победителями сразу в двух номинациях.

Татьяна Антипова, сооснователь Nota Bene, председатель Ассоциации дизайнеров интерьера и предметно-пространственной среды Беларуси, добавляет, что такие конкурсы очень важны для архитекторов и дизайнеров.

— Это возможность презентовать себя и увидеть наиболее яркие результаты коллег, которые рождаются в здоровой конкуренции. К тому же, сделать белорусский дизайн мировым — одна из задач нашей ассоциации, которая начала свою работу в 2018 году, а сейчас занимается разработкой стандартов дизайн-проектирования. И первый шаг к этому сделан.

Проект бизнес-апартаментов в Москве жюри признало «задачей с вызовом, которую команда Nota Bene решила, предусмотрев на 50 квадратных метрах все необходимое не только для коротких командировок, но и семейных выходных, встреч с друзьями. Получилось разнообразное, сложное, но не перегруженное пространство, в котором главенствует современный функционализм».

Вот как выглядит этот проект:

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Изображение: Nota Bene

Конкурс Global Excellence Awards проходит ежегодно, начиная с 2010 года. В каждой категории — их всего 15 — жюри выбирает максимум двух победителей. В этом году в конкурсе участвовало 11 стран, среди которых Япония, Австралия, Гонконг, США, Китай, Канада, ОАЭ, Саудовская Аравия, Тайвань, Украина и Беларусь. Всего было выбрано 23 проекта-победителя. Проекты Nota Bene стали единственными победителями в своих категориях.