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Госдеп призвал граждан США покинуть Венесуэлу

  • 25.01.2019, 18:55
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фото из открытых источников

США призвали своих граждан «серьезно рассмотреть вопрос» об отъезде из страны.

Бюро по консульским делам Госдепартамента США призвало американцев покинуть Венесуэлу в связи с протестами.

Об этом сообщается в аккаунте бюро в Twitter, передает РБК.

«Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в Венесуэле», — говорится в сообщении.

В связи с этим в бюро призвали американских граждан «серьезно рассмотреть вопрос» об отъезде из страны. Отмечается, что коммерческие рейсы до сих пор доступны.

23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны вместо диктатора Николаса Мадуро. Его признали США, Канада и ряд латиноамериканских стран.


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