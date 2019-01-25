Госдеп призвал граждан США покинуть Венесуэлу
- 25.01.2019, 18:55
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США призвали своих граждан «серьезно рассмотреть вопрос» об отъезде из страны.
Бюро по консульским делам Госдепартамента США призвало американцев покинуть Венесуэлу в связи с протестами.
Об этом сообщается в аккаунте бюро в Twitter, передает РБК.
«Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в Венесуэле», — говорится в сообщении.
В связи с этим в бюро призвали американских граждан «серьезно рассмотреть вопрос» об отъезде из страны. Отмечается, что коммерческие рейсы до сих пор доступны.
23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны вместо диктатора Николаса Мадуро. Его признали США, Канада и ряд латиноамериканских стран.