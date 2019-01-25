Польскую армию оснастят новыми вертолетами Black Hawk 25.01.2019, 19:15

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Министр обороны Польши подписал контракт на поставку Войску Польскому четырех вертолетов.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на поставку Войску Польскому четырех вертолетов Black Hawk. Их производит польское предприятие в Мелеце, передает «Радио Польша».

Технику будет использовать, в частности, специальное подразделение Grom.

Есть также планы купить морские и штурмовые вертолеты. Они должны заменить изношенные постсоветские Ми-24.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий так оценил подписание контракта на поставку вертолетов Black Hawks: «Это очень важный для нас день, потому что с помощью таких закупок мы не только укрепляем блок НАТО, но и укрепляем безопасность польского неба, укрепляем польскую промышленность».

Мариуш Блащак подчеркнул, что вертолеты Black Hawk являются одними из самых современных в мире: «Эти вертолеты повысят боеспособность наших солдат, которые заслуживают того, чтобы иметь самое современное оборудование. И отныне так будет. Они будут поставлены до декабря этого года».

Стоимость одного вертолета с оборудованием составляет около 75 миллионов злотых (более 17 млн 500 тыс. евро). Общая сумма контракта составляет 683,4 млн. злотых брутто (почти 160 млн евро) с учетом материально-технического обеспечения и учебных пакетов.