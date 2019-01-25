Мадуро предлагает оппозиции вступить с ним в диалог 19 25.01.2019, 19:26

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Николас Мадуро

Фото: Reuters

Диктатор Венесуэлы заявил, что готов к диалогу со всеми политическими силами.

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро предложил оппозиционным силам вступить с ним в национальный диалог. В интервью ежедневной газете El Universal, обнародованном в пятницу, 25 января. Мадуро заявил, что готов разговаривать с представителями всех политических сил. Ранее Уругвай и Мексика призвали противоборствующие стороны к диалогу и предложили свои посреднические услуги, передает DW.

В свою очередь самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо в интервью телеканалу "Univision" заявил, что Мадуро в случае перехода власти может рассчитывать на амнистию. Любой, кто готов встать на сторону конституции и восстановить конституционный порядок, может рассчитывать на освобождение от наказания, заявил Гуайдо.