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Реальные доходы россиян упали пятый год подряд

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  • 25.01.2019, 19:55
Фото: Reuters

С 2014 года реальные доходы россиян упали более чем на десять процентов.

Реальные доходы россиян снизились в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Росстатом. Падение доходов населения продолжается уже пятый год подряд, передает svoboda.org.

Согласно данным федеральной службы, реальные денежные доходы россиян снизились на 0,2 процента. При сравнении доходов за 2017 и 2018 годы учитывалась единовременная выплата пяти тысяч рублей пенсионерам, которую те получили в конце 2017-го. Средства выплачивались вместо индексации пенсий, в 2018 году дополнительная выплата не осуществлялась. Если не учитывать этой надбавки, реальные доходы повысились на 0,3 процента.

В июне Минэкономразвития РФ прогнозировал повышение доходов в 2018 году на 3,4 процента.

В декабре показатель роста реальных доходов раскритиковал вице-премьер РФ Антон Силуанов. По его мнению, рост реальных зарплат более достоверно отражает финансовую ситуацию россиян. Реальные зарплаты в 2018 году выросли почти на семь процентов.

"Как считается показатель [реальных доходов], знает, наверное, только Росстат. Качество счета ужасное. Реальные зарплаты, которые составляют большую часть реальных доходов населения, как считаются, более-менее понятно", – сказал тогда Силуанов.

В 2018 году, по данным Росстата, средняя зарплата в России составила 43 400 рублей. С 2014 года реальные доходы россиян упали более чем на десять процентов.


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