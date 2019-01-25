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Белорусский гандболист продолжит карьеру в Швейцарии

  • 25.01.2019, 20:01
Глеб Гарбуз
фото с сайта СпортНавины.com

Глеб Гарбуз перешел из СКА в швейцарский «Кринс-Люцерн».

Белорусский гандболист Глеб Гарбуз продолжит карьеру в швейцарском "Кринс-Люцерне". Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20. Последним клубом разыгрывающего был минский СКА, передает pressball.by.

Ранее сообщалось, что Гарбуз может перебраться в македонский "Еурофарм Работник".

24-летний разыгрывающий уже влился в ряды новой команды и приступил к тренировкам. В "Кринс-Люцерне" Гарбуз будет выступать под 4-м номером.

"Кринс-Люцерн" возобновит выступление в чемпионате Швейцарии после зимней паузы 3 февраля, когда сыграет в гостях с цюрихской "Амицитией". Команда Гарбуза возглавляет таблицу группы вылета, набрав в 14 матчах 15 очков. Ближайший преследователь "Базель" имеет в активе 7 баллов.


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