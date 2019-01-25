Зеленский обнародовал информацию о своих сбережениях и недвижимости 11 25.01.2019, 20:03

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Владимир Зеленский

Украинский шоумен обнародовал электронную декларацию за 2017 год.

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций, Владимир Зеленский владеет жилым домом в селе Иванковичи Киевской области (353,3 кв. м), квартирой в Киеве (площадь 131,9 кв. м), двумя парковочными местами (20,90 и 20,70 кв. м); двумя квартирами в Киеве совместно с Сергеем и Борисом Шефирами (453,1 кв. м), двумя парковочными местами (20,90 и 20,70 кв. м) и земельным участком (1 тыс. 200 кв. м), передает nv.ua.

В общей собственности с Ларисой и Еленой Шефирами у Зеленского нежилые помещения в Киеве (337,8 кв. м).

В собственности Зеленского также указана квартира на Кипре (270 кв. м ) и два паркоместа.

В собственности жены Зеленского находится квартира в Ливадии оккупированного Крыма (площадью 129,8 кв. м), парковочное место в Ливадии (16,1 кв. м), а также квартира в Киеве (284 кв. м).

Совместно с Сергеем Шефиром Елена Зеленская владеет нежилыми помещениями в Киеве площадью 305,9 кв. м. И

В аренде у Зеленских квартира в Великобритании (91,9 кв. м) стоимостью 42,2 млн грн.

Актер задекларировал швейцарские часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet, его жена - швейцарские часы Piaget, Breguet и ювелирный набор - серьги и кольцо с бриллиантами.

Задекларированы 26 торговых марок, патент на три полезные модели и три изобретения.

Зеленские являются конечными бенефициарами в четырех фирмах: ООО Студия квартал-95, Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия). На Зеленского записаны ООО Киноквартал, Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова), Vilhar Holdings Limited (Кипр). Они являются совладельцами больше десятка обществ.

Также на актера зарегистрированы три компании, Зеленский значится совладельцем свыше десятка обществ.

Зеленские задекларировали автомобили Land Rover Range Rover стоимостью 4,7 млн грн и Mercedes-Benz S 500 4Matic стоимостью 1,8 млн грн.

Зеленский задекларировал наличными $285 тыс, 220 тыс. грн и €50 тыс. В латвийском AS PrivatBank он хранит $417 тыс, а его жена - $ 8,4 тыс. В украинских банках он разместил 1,18 млн грн, $16,8 тыс. и €132, а его жена - $196 и 1070 грн.