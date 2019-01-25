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Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет

  • 25.01.2019, 20:15
фото с сайта vtambove.ru

В субботу ночью температура воздуха составит до -14 градусов.

Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет. Подождать придется несколько дней.

Как информирует sb.by, в субботу ночью температура воздуха составит от -8 до -14 градусов, днем — от -4 до -10. Осадки прогнозируются по всей стране, в ночные часы — слабая метель. Ветер будет с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 27 января, ночью будет 7-14 градусов мороза (при прояснениях — до -17), днем — от -4 до -11 градусов.

А в понедельник, 28 января, начнется потепление. Правда, в ночные часы еще будет 10-15 градусов мороза, при прояснениях — до -20 (в Брестской области — от -7 до -9). Днем уже прогнозируется от -1 до -8 градусов (только местами возможно -10).


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