Давосский форум завершился призывом к миру 25.01.2019, 20:36

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В Давосе в пятницу, 25 января, завершил работу 49-й ежегодный Всемирный экономический форум.

В последний день мероприятия его председатель, экс-министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде призвал политиков к прекращению всех войн и конфликтов. Без достижения мира невозможно ни экономическое, ни социальное развитие, заявил Бренде. Он подчеркнул, что в Давосе за последние дни произошло обсуждение путей выхода из немалого числа конфликтов - в частности, обсуждались ближневосточный конфликт, ядерная программа Северной Кореи и гражданская война в Сирии, передает DW.

Меркель - за реформы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила в Давосе в поддержку реформирования организаций, отвечающих за международное сотрудничество. По ее словам, наряду с Германией целый ряд мировых игроков поддерживает "укрепление многостороннего порядка". Его нарушение привело бы к понижению прогноза всемирного роста, подчеркнула она.

"Думаю, наши национальные интересы должны учитывать интересы других стран", отметила канцлер. Глобальная архитектура международной политики будет работать только в условиях "нашей готовности к компромиссу", уверена Меркель.

Нынешний форум в Давосе проходил в отсутствие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Девиз форума был сформулирован как "Глобализация 4.0: В поисках глобальной архитектуры в век четвертой промышленной революции".