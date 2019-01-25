закрыть
25 января 2019, пятница, 23:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Шведскую журналистку не пустили в Беларусь

6
  • 25.01.2019, 20:53
  • 1,497
Ольга Вале

Она находится в российском «черном списке».

В Беларусь не пустили координатора программ шведского медиаинститута Fojo Ольгу Вале, которая летела в Беларусь по приглашению Белорусской ассоциации журналистов. В Минске она планировала встретиться с молодыми журналистами.

25 января в Национальном аэропорте Минск пограничники сообщили журналистке, что она не может попасть в Беларусь. Причина в том, что Вале включена в список лиц, которым нежелателен въезд на территорию Российской Федерации. Наша страна имеет общий "черный список" с Россией, поэтому иностранцы, которым запрещен въезд в Россию, не могут приехать и в Беларусь.

Кстати, это не первый случай, когда в Беларусь не пускают или депортируют иностранцев, попавших в российский "черный список".


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»