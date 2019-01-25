Шведскую журналистку не пустили в Беларусь 6 25.01.2019, 20:53

1,497

Ольга Вале

Она находится в российском «черном списке».

В Беларусь не пустили координатора программ шведского медиаинститута Fojo Ольгу Вале, которая летела в Беларусь по приглашению Белорусской ассоциации журналистов. В Минске она планировала встретиться с молодыми журналистами.

25 января в Национальном аэропорте Минск пограничники сообщили журналистке, что она не может попасть в Беларусь. Причина в том, что Вале включена в список лиц, которым нежелателен въезд на территорию Российской Федерации. Наша страна имеет общий "черный список" с Россией, поэтому иностранцы, которым запрещен въезд в Россию, не могут приехать и в Беларусь.

Кстати, это не первый случай, когда в Беларусь не пускают или депортируют иностранцев, попавших в российский "черный список".