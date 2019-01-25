Мадуро заявил, что готов к встрече с Гуаидо на любых условиях

Мадуро заявил, что готов к встрече с Гуаидо на любых условиях18
- 25.01.2019, 20:56
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Об этом диктатор Венесуэлы заявил на пресс-конференции.
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов встретиться со спикером парламента страны Хуаном Гуаидо, ранее объявившим себя временным главой государства, на любых условиях.
Такое заявление прозвучало на пресс-конференции Мадуро, которую он провел в связи с политическим кризисом в стране, передает РИА «Новости».
Он также объявил, что отношения с правительством США разорваны, в том числе в области политики и дипломатии, но не в энергетике и экономике.