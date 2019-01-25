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Как Лукашенко «тыкал» доктору медицинских наук

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  • 25.01.2019, 21:06
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Похоже, диктатору нужно не к врачу, а к специалисту по этикету.

Во время вручения дипломов научно-педагогическим работникам между Александром Лукашенко и доктором медицинских наук Людмилой Макариной-Кибак произошел характерный диалог, пишет «Салiдарнасць».

Услышав, что ученая степень доктора ей присуждена за разработку эффективной технологии оказания медпомощи пациентам с хроническим гнойным средним отитом, глава государства заметил:

— Хорошо. Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более, что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи. Поэтому это очень важная сфера для нас, начальников.

Эти слова пресс-служба диктатора назвала шуткой. Но в них привлекает внимание не это, а фамильярность Лукашенко. И дело не в том, что он обращался на «ты» к женщине, к доктору медицинских наук и председателю постоянной парламентской комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Руководитель страны по определению не должен демонстрировать на публике такое поведение.

Но, увы, такие сцены мы наблюдаем не первый десяток лет. Из недавнего — диалог с легендарным футбольным тренером Эдуардом Малофеевым в стиле «Ты» против «Вы».


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