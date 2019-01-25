закрыть
25 января 2019, пятница, 23:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Аэропорты Нью-Йорка работают с перебоями из-за «шатдауна»

  • 25.01.2019, 21:19
фото с сайта vestifinance.ru

Ситуация обсуждается в Белом доме.

Нью-Йоркский аэропорт Ла-Гуардия 25 декабря приостановил прием рейсов из-за недостатка авиадиспетчеров, вызванного прекращением финансирования правительства США, передает svoboda.org.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации. Сразу после объявления полеты были возобновлены, ситуация обсуждается в Белом доме, сообщил телеканал.

Ещё один обслуживающий Нью-Йорк аэропорт Ньюарк и аэропорт Филадельфии работают с перебоями, изначально сообщалось, что они приостановили отправку рейсов.

Приостановка работы правительства – "шатдаун" – в США продолжается 35 дней. Его причина – разногласия между президентом США Дональдом Трампом и демократическим большинством Конгресса относительно проекта бюджета на 2019 год.

Трамп требует выделить 5,7 миллиарда долларов из федерального бюджета на строительство ограждения на части границы между США и Мексикой для защиты от нелегальных мигрантов. Демократы считают эту идею неприемлемой.

11 января более 800 тысяч сотрудников федеральных учреждений не получили зарплаты, которые им должны были выплатить в этот день. Из-за нехватки финансирования в неоплачиваемый отпуск отправлены около 350 тысяч человек, в том числе почти все сотрудники НАСА и 8 из каждых 10 сотрудников Службы национальных парков.

Проблемы с оплатой затронули министерства внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамент США и ФБР.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»