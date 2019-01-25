Аэропорты Нью-Йорка работают с перебоями из-за «шатдауна» 25.01.2019, 21:19

фото с сайта vestifinance.ru

Ситуация обсуждается в Белом доме.

Нью-Йоркский аэропорт Ла-Гуардия 25 декабря приостановил прием рейсов из-за недостатка авиадиспетчеров, вызванного прекращением финансирования правительства США, передает svoboda.org.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации. Сразу после объявления полеты были возобновлены, ситуация обсуждается в Белом доме, сообщил телеканал.

Ещё один обслуживающий Нью-Йорк аэропорт Ньюарк и аэропорт Филадельфии работают с перебоями, изначально сообщалось, что они приостановили отправку рейсов.

Приостановка работы правительства – "шатдаун" – в США продолжается 35 дней. Его причина – разногласия между президентом США Дональдом Трампом и демократическим большинством Конгресса относительно проекта бюджета на 2019 год.

Трамп требует выделить 5,7 миллиарда долларов из федерального бюджета на строительство ограждения на части границы между США и Мексикой для защиты от нелегальных мигрантов. Демократы считают эту идею неприемлемой.

11 января более 800 тысяч сотрудников федеральных учреждений не получили зарплаты, которые им должны были выплатить в этот день. Из-за нехватки финансирования в неоплачиваемый отпуск отправлены около 350 тысяч человек, в том числе почти все сотрудники НАСА и 8 из каждых 10 сотрудников Службы национальных парков.

Проблемы с оплатой затронули министерства внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамент США и ФБР.