Белорусский дзюдоист завоевал золото на турнире серии Гран-при в Израиле 25.01.2019, 21:33

фото с сайта wrestling.com.ua

Участие в турнире принимают около 300 спортсменов из 40 стран.

Белорусский спортсмен Вадим Шока, выступая в весовой категории 73 кг, поднялся на высшую ступень пьедестала почета на престижном турнире по дзюдо серии Гран-при в Тель-Авиве (Израиль), сообщает БелТА.

Белорус провел пять схваток. В финальном поединке он боролся против соперника из Италии Джованни Эспозито, который по итогам соревнований стал вторым. На третьей ступени пьедестала почета расположились спортсмен из Израиля Тохар Бутбуль и украинец Артем Хомула.

Завтра, 26 января, в последний день турнира на татами выйдут белорусские дзюдоисты Егор Воропаев (90 кг), Виктор Кляусов (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Даниэль Мукете (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг), Владислав Терпицкий (свыше 100 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

Участие в турнире принимают около 300 спортсменов из 40 стран.

Призовые места на этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки (за первое - 200, за второе - 120, за третье - 80) в единый мировой рейтинг-лист. Впоследствии их количество, заработанное на турнирах разного уровня, определяет попадание на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры.