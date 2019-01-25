Трампа призывают ввести новые санкции против РФ 1 25.01.2019, 21:45

1,271

Дональд Трамп

Сенатор Боб Менендес просит ввести второй пакет санкций против Кремля.

Сенатор Боб Менендес, главный демократ Комитета по иностранным делам Сената заявил, что обеспокоен тем, что США так и не ввели второй пакет санкций против РФ из-за дела Сергея Скрипаля. Об этом сообщает rbc.ua, ссылаясь на NBC News.

Как сообщается, Менендес направил письмо госсекретарю Майку Помпео, в котором заявил, что ожидает, что США "быстро введут дополнительные санкции против Российской Федерации, как того требует закон".

"Соединенные Штаты не должны отказываться от нашего долга стоять на защите наших союзников от Российской Федерации и международных норм по химическому оружию", - написал Менендес.

Ранее сообщалось, что США поддерживают решение Европейского союза включить россиян в санкционный список по "делу Скрипалей".

Напомним, Совет Европейского союза 21 января принял решение ввести санкции против девяти человек и одной организации за применение химического оружия, в частности против председателя Главного разведывательного управления России.

Под санкции попали два сотрудника ГРУ за причастность к применению отравляющего вещества в британском Солсбери 4 марта 2018 года, а также начальник ГРУ и его заместитель. При этом имена в сообщении Совета ЕС не приводились.