Washington Post: Конгресс и Трамп достигли компромисса по шатдауну 25.01.2019, 22:06

1,057

Дональд Трамп

ФОТО: PAP/RADEK PIETRUSZKA

Работа правительства будет возобновлена на три недели.

Президент США Дональд Трамп достиг с лидерами конгресса США предварительного соглашения о прекращении приостановки работы правительства и ряда федеральных ведомств (шатдаун). Об этом сообщают источники газеты The Washington Post, передает РБК.

Трамп одобрил возобновление работы правительства на три недели, оставив для дальнейших переговоров вопрос о $5,7 млрд, которые республиканцы требуют выделить из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. При этом демократы готовы предоставить на этот проект только $1,3 млрд.

Разногласия по постройке пограничных заграждений стали причиной бюджетного кризиса в стране.