В Берлине тысячи школьников демонстрировали в защиту климата 1 25.01.2019, 22:15

Немецкие подростки призвали политиков решать проблему климатического кризиса со всей серьезностью.

В Берлине прошла очередная массовая акция школьников в защиту климата. Несколько тысяч подростков, вышедших на демонстрацию в пятницу, 25 января, призвали политиков отнестись к климатическому кризису со всей серьезностью и принять решения, позволяющие остановить изменение климата. "Нас здесь очень много, все по-настоящему начинается", - заявила представитель организовавшего акцию движения "Пятницы для будущего" (Fridays for Future) Луиза Нойбауэр, передает DW.

Школьники со всей Германии

Приехавшие со всей страны школьники, которые в этот день пропустили занятия, прошли от здания министерства экономики ФРГ к ведомству федерального канцлера. Многие из них держали в руках самодельные плакаты. Акция прошла мирно. По данным организаторов, в акции участвовали около 10 тысяч человек. Полиция сообщила, что участников было примерно вдвое меньше.

Ничего особенного, просто берлинские школьники вместо уроков вышли сегодня на протесты против угольных электростанций. Всего по всей Германии в демонстрациях приняли участие около 10 тысяч школьников. Видео нашего корреспондента из Берлина pic.twitter.com/vFXilCma3T — DW на русском (@dw_russian) 25 января 2019 г.

Одновременно в Берлине проходило заседание комиссии правительства ФРГ по отказу от бурого угля.

Неделей ранее германские школьники и студенты провели акции в защиту климата более чем в 50 городах ФРГ. В общей сложности на них вышли более 30 тысяч человек.

Демонстрации "Пятницы для будущего" проходят по всему миру в течение нескольких недель. Инициатором первой акции в августе 2018 года стала шведская школьница Грета Тунберг. С тех пор девушка выходит на демонстрацию более 20 недель подряд.

Грета Тунберг выступила в Давосе

25 января Тунберг приехала на 49-й Всемирный экономический форум в Давосе. "Я хочу, чтобы вы действовали так, как если бы горел ваш дом, ведь так оно и есть", - заявила девушка топ-менеджерам и политикам со всего мира. По ее словам, урегулирование климатического кризиса является сложнейшей задачей, когда-либо стоявшей перед человечеством.

На 24-й Всемирной конференции ООН по защите климата (COP24) в польском Катовице в декабре 2018 года Тунберг выступила с критикой политических решений в этой области.