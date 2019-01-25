В Беларуси запустили калькулятор для расчета страховых взносов 1 25.01.2019, 22:24

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Фото с сайта praca-by.info

На сайте ФСЗН разместили калькулятор, на котором можно рассчитать страховые взносы за 2018 год.

Воспользоваться им могут как физлица, так и ИП. Калькулятор учитывает изменения, которые ввели президентским указом для ИП, адвокатов и нотариусов — платить взносы пропорционально отработанному времени.

В конце прошлого года правитель подписал указ, по которому нотариусам, адвокатам и индивидуальным предпринимателям разрешили вносить страховые взносы в ФСЗН по новой схеме — пропорционально отработанному времени. Изменения начали действовать с 1 января 2019 года, передает tut.by.

Чтобы посчитать сумму взносов за прошлый год, можно воспользоваться калькулятором на сайте ФСЗН. Для этого нужно скачать файл excel. В таблице нужно выбрать минимальный доход, с которого будут уплачиваться взносы. Если это минимальная зарплата, которая в 2018 году составляла 305 рублей, то годовая сумма страховых взносов составит 1281 рубль.

Калькулятор также позволяет учесть те периоды, в которые ИП не работал. Для этого нужно указать количество дней неосуществления деятельности. К примеру, если в апреле было 15 нерабочих дней, то за этот месяц сумма страховых взносов составит 53,38 рубля (вместо 106,75 рубля за целый месяц).

К примеру, если ИП платит взносы не с минималки, а с 1000 рублей — «заветной» зарплаты, к которой стремятся прийти власти (но пока не получается), то за прошлый год нужно уплатить взносы в ФСЗН в размере 4200 рублей.

Сроки уплаты взносов в ФСЗН для индивидуальных предпринимателей остаются прежними — не позже 1 марта года, который идет за отчетным. То есть уплатить взносы за 2018 год надо не позже 1 марта этого года.

Но предпринимателям (как и самозанятым, которым в добровольном порядке разрешили уплачивать страховые взносы) нужно учитывать важный момент. Если уплачивать взносы в ФСЗН по нижней планке, то есть платить с минимальной заработной платы, то в таком случае нужно быть готовым к небольшим суммам выплат при выходе на заслуженный отдых.

По статистике, большинство ИП уплачивают взносы по нижней планке. В итоге они получают небольшие пенсии.