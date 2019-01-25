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Как белорус стал играть винтажный рок в Лос-Анджелесе

  • 25.01.2019, 22:43
Ви Бордуков и Брэд Кон

Группа Social Gravy состоит из двух музыкантов, переехавших жить в Лос-Анджелес.

Это белорус Ви Бордуков и англичанин Брэд Кон. Их объединила любовь к року Западного побережья 1970-х, пишет thevinyldistrict.com (перевод - belmir.by).

На днях коллектив представил новую композицию «Калифорния», которая наполнена томительным звучанием с гитарными переборами в стилистике Eagles, поясняет данный портал.

Как сказано на сайте дуэта, Ви и Брэд встретились на шоу в пригороде Лос-Анджелеса и большую часть ночи проговорили о музыке. Так и родилась группа Social Gravy.

Сотрудничество началось в 2014 году. А в апреле 2017-го партнеры записали дебютный альбом Behind Every Yes, в который вошли синглы Stone Cold, Beautiful и My Love.

«В Беларуси, являвшейся частью Советского Союза, рок-н-ролл был под запретом. Неудивительно, что авантюрный Ви восстал против этого факта и увлекся роком», – поясняется на сайте.

На белорусского гитариста оказало влияние творчество таких музыкантов, как Джими Хендрикс, Эрик Клэптон, Джей Джей Кейл, Боб Дилан и Пол Саймон.

Страничка Ви в соцсети Facebook сообщает, что родился он в 1975 году. Сфера интересов – блюз, инди- и поп-рок. Первую песню написал в 16 лет, называлась она Love Has Just Begun.


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