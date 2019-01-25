Гуаидо отказался идти на «фальшивый диалог» с Мадуро 6 25.01.2019, 22:40

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Хуан Гуайдо

фото: AFP

Гуаидо подчеркнул, что единственным предложением для обсуждения может быть только «прекращение узурпации».

Оппозиция Венесуэлы не согласна на «фальшивый диалог» с властями, заявил ее лидер, спикер Национальной ассамблеи (парламента) страны Хуан Гуаидо, ранее объявивший себя временным президентом. Гуаидо подчеркнул, что единственным предложением для обсуждения может быть только «прекращение узурпации». Его выступление цитирует «Europapress», передает РБК.

«Режим узурпатора привык делать две вещи, когда давление на него повышается: во-первых, к репрессиям, убийствам и преследованиям <...> во-вторых, когда это не дает результата, репрессии превращаются в фальшивый диалог», — заявил Гуаидо, выступая в Каракасе на массовом митинге.

Ранее диктатор Никола Мадуро объявил, что готов «где угодно и когда угодно» встретиться с Гуаидо.

«Мир и [правящий в Венесуэле] режим должны очень ясно понимать, что никто не пойдет на фальшивый диалог, — заявил оппозиционер. Единственный возможный вариант — это тот, что приведет к прекращению узурпации, созданию правительства переходного периода и свободным выборам».

Гуаидо также призвал всех иностранных дипломатов оставаться в Венесуэле, а вооруженные силы страны — «встать на сторону народа и на сторону конституции».

«Мы говорим сотрудникам посольства США, что они могут остаться в этой стране. <...> Пусть останутся все [посольства] — российское, китайское, все», — сказал спикер Национальной Ассамблеи, поблагодарив страны, признавшие его статус временного президента. «Признание означает доверие и законность», — добавил он.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Венесуэле пройдет еще одна массовая акция протеста.

Масштабные митинги в нескольких крупных города Венесуэле начались в минувшую среду, в тот же день Гуаидо объявил себя президентом на время работы временного правительства.