закрыть
25 января 2019, пятница, 23:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Трамп объявил о приостановке шатдауна на три недели

  • 25.01.2019, 22:54
Дональд Трамп

Шатдаун приостановлен до 15 февраля.

Дональд Трамп заявил, что шатдаун приостановлен до 15 февраля. "Существует потенциальная возможность возобновить работу правительства на три недели", – сказал он. За это время продолжатся переговоры между республиканцами и демократами по поводу строительства стены на границе США с Мексикой.

Президент США также отметил, что до 15 февраля все сотрудники должны получить свою зарплату, передает “Настоящее время”.

"Я горд объявить сегодня, что мы пришли к соглашению, чтобы положить конец шатдауну и вновь открыть федеральное правительство", – сказал Трамп.

Он поблагодарил американцев, отметив, что они "особенные люди".

Этот шатдаун стал самым долгим в истории страны – он продолжается 34 дня. Его причина – неразрешенный спор президента Дональда Трампа с Конгрессом из-за бюджета на 2019 год (президент требует выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой, Конгресс их не дает). И, пока он продолжается, финансирование нескольких федеральных ведомств полностью прекратили.

Сколько продлится шатдаун – неизвестно. Для этого Трампу и Конгрессу необходимо согласовать бюджет, но президент пока отказывается уступать.

Шатдаун затронул сотрудников Минтранса, МВД, Министерства внутренней безопасности, Минюста, Минфина, Минторга и некоторых других госведомств, кроме Минобороны, Минздрава, Минэнергетики и Минобразования. По разным данным, примерно 420 тысяч человек сейчас работают без оплаты, еще 380 тысячам людей пришлось выйти в вынужденный неоплачиваемый отпуск.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»