Трамп объявил о приостановке шатдауна на три недели 25.01.2019, 22:54

Дональд Трамп

Шатдаун приостановлен до 15 февраля.

Дональд Трамп заявил, что шатдаун приостановлен до 15 февраля. "Существует потенциальная возможность возобновить работу правительства на три недели", – сказал он. За это время продолжатся переговоры между республиканцами и демократами по поводу строительства стены на границе США с Мексикой.

Президент США также отметил, что до 15 февраля все сотрудники должны получить свою зарплату, передает “Настоящее время”.

"Я горд объявить сегодня, что мы пришли к соглашению, чтобы положить конец шатдауну и вновь открыть федеральное правительство", – сказал Трамп.

Он поблагодарил американцев, отметив, что они "особенные люди".

Этот шатдаун стал самым долгим в истории страны – он продолжается 34 дня. Его причина – неразрешенный спор президента Дональда Трампа с Конгрессом из-за бюджета на 2019 год (президент требует выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой, Конгресс их не дает). И, пока он продолжается, финансирование нескольких федеральных ведомств полностью прекратили.

Сколько продлится шатдаун – неизвестно. Для этого Трампу и Конгрессу необходимо согласовать бюджет, но президент пока отказывается уступать.

Шатдаун затронул сотрудников Минтранса, МВД, Министерства внутренней безопасности, Минюста, Минфина, Минторга и некоторых других госведомств, кроме Минобороны, Минздрава, Минэнергетики и Минобразования. По разным данным, примерно 420 тысяч человек сейчас работают без оплаты, еще 380 тысячам людей пришлось выйти в вынужденный неоплачиваемый отпуск.