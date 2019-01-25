Брестчане против завода: Дай Бог, чтобы проектировщики успели сбежать из города 25.01.2019, 23:03

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Жители Бреста уже год борются со строительством аккумуляторного завода «АйПауэр».

Сегодня представители инициативной группы против потенциально вредного производстве провели пресс-конференцию, в ходе которой озвучили результаты независимых экспериментов.

Участники конференции рассказали, что имеют доказательства о несовпадении первоначальных сведений и тех, что были получены в ходе этой работы. А власти не дают активистам ознакомиться с результатами экологической экспертизы, передает «Белсат».

Прислушались ли власти к замечаниям, которые направили местные жители? Давайте послушаем ответ представителя инициативной группы против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» возле Бреста Дмитрия Бекалюка:

«Мы уверены, что наши факты не были замечены, поскольку если бы они были замечены, не было бы проблемы, чтобы представить нам заключение экологической экспертизы и самое главное – показать нам расчеты и паспорта на технику, которая будет загрязнять…»