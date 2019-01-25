МИД Польши: «Северный поток-2» строить нельзя 25.01.2019, 23:15

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Яцек Чапутович заявил, что позиция Польши по строительству газопровода остается неизменной.

Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович заявил, что позиция Польши по строительству газопровода «Северный поток-2» остается неизменной - этот проект не должен быть реализован.

Об этом глава польского МИД сказал во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе в Давосе, передает Правительственный портал Украины.

«Позиция Польши по строительству газопровода «Северный поток-2» совпадает с общей позицией Европейской Комиссии и остается неизменной. Газовая директива должна распространяться на все газопроводы. Этот проект не должен быть реализован», - сказал Чапутович.

По его словам, если транзит российского газа через Украину будет прекращено, наше государство потеряет защиту от распространения агрессии России.

Напомним, что группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать «все имеющиеся в ее распоряжении средства» для предотвращения строительства газопровода «Северный поток-2».

Ранее против «Северного потока-2» выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект «крайне опасным».

«Северный поток 2» – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является «Газпром». Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м газа.