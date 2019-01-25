закрыть
25 января 2019, пятница, 23:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Минске вспоминали жертв Холокоста

  • 25.01.2019, 23:07
Фото: Максим Малиновский

Белорусские евреи вспоминали события почти 80-летней давности.

…У камней на бывшем еврейском кладбище холодно. Съежившись, Фрида Рейзман вспоминает события почти 80-летней давности. Девочка шести лет, она бежала за мамой по Заславской, вдоль колючей проволоки, и видела, как по улице течет вязкая, пугающая кровь. «Там, там, она текла отовсюду, мне было сложно в это поверить, — указывает рукой Фрида Вулфовна. — Много лет спустя я нашла точно такое же воспоминание еще одной девочки из Беларуси. Это не привиделось мне». Фрида Рейзман — одна из немногих, кто выжил в минском еврейском гетто. Ей, как и тысячам других, тех, кто не выжил, посвящены сегодняшние молитвы и речи накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, пишет «Онлайнер».

В тесном зале Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма много людей: молодые, старые, кто-то теснится в проходах. Раввин Григорий Абрамович начинает церемонию зажжения шести плачущих свечей — в память о шести миллионах евреев, уничтоженных в годы Холокоста. К светильнику, похожему на менору, по очереди подходят старики — те, кто застал времена, когда быть евреем было опасно для жизни. Третью свечу зажег посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

Когда раввин заканчивает свой ритуал, все идут на бывшее еврейское кладбище, к мемориалу, который местные прозвали «Камни». Тут мы и знакомимся с Фридой Рейзман.

— Мне 84 года. Знаете, почему я так долго живу? Бог поручил мне сделать так, чтобы мир узнал об этой трагедии, — Фрида Вулфовна обводит взглядом зимнюю тишину бывшего кладбища. Когда-то здесь была колючая проволока и тяжелые ворота со стороны Заславской. — Мой отец был одним из руководителей Сопротивления в минском гетто и одним из основателей боевого партизанского отряда им. Кулешова. Я попала в гетто, когда мне было шесть лет. Но бог дал ясную память. Я все помню! Как по улице текли реки крови, как вырезали детский дом на Заславской возле «Ямы». Пуль пожалели, резали детей в кроватках!

Михаил Кемеров, исполнительный директор Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма, говорит, что когда-то Минск был совсем другим городом: 83 действующие синагоги — это впечатляло.

— Нацисты расписали каждому народу свою роль. Еврейский народ как этнос должен был быть полностью уничтожен. Была создана фабрика смерти, лагеря смерти, целая концепция. К сожалению, нацисты в значительной степени достигли своей цели — еврейская община в Беларуси была полностью разрушена. Исчезли даже маленькие местечки, штетлы.

Мы начали свою работу 26 лет назад, тогда только возрождались первые общины. Сегодня в разных городах страны их уже 13. Несколько лет подряд мы проводим День памяти. Главное, конечно, — дать информацию. Потому что она уходит вместе с людьми…

— Сегодня вы живете в строгой еврейской традиции?

— Да, стараемся. Прежде всего это соблюдение субботы. Время, когда мы останавливаемся, собираемся за одним столом. У нас есть праздничная трапеза, небольшая служба. Общаемся друг с другом. Это очень важное время, когда ты можешь понять, где ты в этом мире находишься, выстроить отношения с другими людьми, в первую очередь с близкими, с всевышним. Люди думают, что когда они работают семь дней в неделю, то выигрывают от этого. Нет. Они проигрывают. Самый богатый человек, если он не имеет времени для самого себя, — это самый бедный человек.

Еврейская община — это и культурные, образовательные программы. Дети, конечно же, ходят в синагогу. У нас есть еврейские детские лагеря, где мы обсуждаем, как совместить традицию с сегодняшним днем.

Дмитрий Радкевич, председатель совета имамов Беларуси, веско заметил, что сейчас самое время думать о том, что нас объединяет, а не приводит к расколу:

— В Коране говорится, что убивший одного человека подобен убившему все человечество… Трагедия еврейского народа — это трагедия всего белорусского народа, к которому относятся и мусульмане, поскольку они живут на этих землях более шести веков. В годы войны мусульмане, невзирая на религиозную разницу, старались помогать, спасать еврейских детей и взрослых.

Церемония продолжилась в исторической мастерской имени Леонида Левина. Кроме слов о трагедии Холокоста, этой истории человеческой низости, прозвучали и тревожные предупреждения: «Нацизм поднимает голову».


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»