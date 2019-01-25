В Минске вспоминали жертв Холокоста 25.01.2019, 23:07

Фото: Максим Малиновский

Белорусские евреи вспоминали события почти 80-летней давности.

…У камней на бывшем еврейском кладбище холодно. Съежившись, Фрида Рейзман вспоминает события почти 80-летней давности. Девочка шести лет, она бежала за мамой по Заславской, вдоль колючей проволоки, и видела, как по улице течет вязкая, пугающая кровь. «Там, там, она текла отовсюду, мне было сложно в это поверить, — указывает рукой Фрида Вулфовна. — Много лет спустя я нашла точно такое же воспоминание еще одной девочки из Беларуси. Это не привиделось мне». Фрида Рейзман — одна из немногих, кто выжил в минском еврейском гетто. Ей, как и тысячам других, тех, кто не выжил, посвящены сегодняшние молитвы и речи накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, пишет «Онлайнер».

В тесном зале Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма много людей: молодые, старые, кто-то теснится в проходах. Раввин Григорий Абрамович начинает церемонию зажжения шести плачущих свечей — в память о шести миллионах евреев, уничтоженных в годы Холокоста. К светильнику, похожему на менору, по очереди подходят старики — те, кто застал времена, когда быть евреем было опасно для жизни. Третью свечу зажег посол Германии в Беларуси Петер Деттмар.

Когда раввин заканчивает свой ритуал, все идут на бывшее еврейское кладбище, к мемориалу, который местные прозвали «Камни». Тут мы и знакомимся с Фридой Рейзман.

— Мне 84 года. Знаете, почему я так долго живу? Бог поручил мне сделать так, чтобы мир узнал об этой трагедии, — Фрида Вулфовна обводит взглядом зимнюю тишину бывшего кладбища. Когда-то здесь была колючая проволока и тяжелые ворота со стороны Заславской. — Мой отец был одним из руководителей Сопротивления в минском гетто и одним из основателей боевого партизанского отряда им. Кулешова. Я попала в гетто, когда мне было шесть лет. Но бог дал ясную память. Я все помню! Как по улице текли реки крови, как вырезали детский дом на Заславской возле «Ямы». Пуль пожалели, резали детей в кроватках!

Михаил Кемеров, исполнительный директор Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма, говорит, что когда-то Минск был совсем другим городом: 83 действующие синагоги — это впечатляло.

— Нацисты расписали каждому народу свою роль. Еврейский народ как этнос должен был быть полностью уничтожен. Была создана фабрика смерти, лагеря смерти, целая концепция. К сожалению, нацисты в значительной степени достигли своей цели — еврейская община в Беларуси была полностью разрушена. Исчезли даже маленькие местечки, штетлы.

Мы начали свою работу 26 лет назад, тогда только возрождались первые общины. Сегодня в разных городах страны их уже 13. Несколько лет подряд мы проводим День памяти. Главное, конечно, — дать информацию. Потому что она уходит вместе с людьми…

— Сегодня вы живете в строгой еврейской традиции?

— Да, стараемся. Прежде всего это соблюдение субботы. Время, когда мы останавливаемся, собираемся за одним столом. У нас есть праздничная трапеза, небольшая служба. Общаемся друг с другом. Это очень важное время, когда ты можешь понять, где ты в этом мире находишься, выстроить отношения с другими людьми, в первую очередь с близкими, с всевышним. Люди думают, что когда они работают семь дней в неделю, то выигрывают от этого. Нет. Они проигрывают. Самый богатый человек, если он не имеет времени для самого себя, — это самый бедный человек.

Еврейская община — это и культурные, образовательные программы. Дети, конечно же, ходят в синагогу. У нас есть еврейские детские лагеря, где мы обсуждаем, как совместить традицию с сегодняшним днем.

Дмитрий Радкевич, председатель совета имамов Беларуси, веско заметил, что сейчас самое время думать о том, что нас объединяет, а не приводит к расколу:

— В Коране говорится, что убивший одного человека подобен убившему все человечество… Трагедия еврейского народа — это трагедия всего белорусского народа, к которому относятся и мусульмане, поскольку они живут на этих землях более шести веков. В годы войны мусульмане, невзирая на религиозную разницу, старались помогать, спасать еврейских детей и взрослых.

Церемония продолжилась в исторической мастерской имени Леонида Левина. Кроме слов о трагедии Холокоста, этой истории человеческой низости, прозвучали и тревожные предупреждения: «Нацизм поднимает голову».