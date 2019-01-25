Лукашенко позвонил Мадуро

Лукашенко позвонил Мадуро3
- 25.01.2019, 23:26
- 1,617
Белорусский диктатор признался, что «тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле».
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Николасом Мадуро, передает БелТА.
Лукашенко отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает «очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны».
«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», — заявил Лукашенко.