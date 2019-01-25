закрыть
25 января 2019, пятница, 23:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Лукашенко позвонил Мадуро

3
  • 25.01.2019, 23:26
  • 1,617
Николас Мадуро и Александр Лукашенко
фото belta.by

Белорусский диктатор признался, что «тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле».

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Николасом Мадуро, передает БелТА.

Лукашенко отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает «очередному витку напряженности, который подпитывается деструктивными силами как внутри, так и за пределами страны».

«Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране», — заявил Лукашенко.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»