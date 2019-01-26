Трамп подписал законопроект о возобновлении работы правительства
- 26.01.2019, 8:04
Документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства, пишет «Новое время».
Об этом передает CNN.
Законопроект не содержит договоренностей о выделении 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Ранее документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.
Правительство США приостановило свою работу с полуночи 22 декабря 2018 года.
Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.