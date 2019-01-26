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Трамп подписал законопроект о возобновлении работы правительства

  • 26.01.2019, 8:04
Дональд Трамп

Документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о временном восстановлении работы правительства, пишет «Новое время».

Об этом передает CNN.

Законопроект не содержит договоренностей о выделении 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Ранее документ поддержали в Сенате и в Палате представителей.

Правительство США приостановило свою работу с полуночи 22 декабря 2018 года.

Причиной шатдауна стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Это одно из главных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оппозиционные демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.


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