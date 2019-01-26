Казус Венесуэлы и судьба белорусских денег 6 Валерий Карбалевич

26.01.2019, 8:07

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Венесуэльская авантюра официального Минска дорого стоит.

Мировые СМИ пишут, что режим Николаса Мадуро в Венесуэле агонизирует. Уже в который раз. Вполне вероятно, что сейчас действительно он не выживет и упадет, не выдержав народных протестов и внешнего давления.

Тезисно.

Необычная живучесть абсолютно неэффективного режима Мадуро.

Геополитика как внешний фактор событий в Венесуэле.

Нейтральная позиция официального Минска как проявление здравого смысла.

Россия жестко реагирует, только если в результате революций в союзническом государстве происходит геополитический разворот.

Народные революции - не такое уж редкое явление в мире. События в Венесуэле дают основание поразмышлять об очень разных путях и извилистой судьбе революционных изменений.

Различные модели революций

Февральская революция в России в 1917 году повергла царское самодержавие фактически за пять дней. В момент, когда хозяин мощной империи Николай II отрекся от престола, в огромной стране не нашлось ни одного человека, который бы выступил в его защиту. Командование армии отмежевалось сразу. Большое количество различных монархических черносотенных организаций вдруг исчезла. Даже великие князья нацепили красные банты. По той же схеме разворачивались революции в Чехословакии, Румынии в 1989 году.

И наоборот, феномен Венесуэлы выражается в невероятной прочности, чрезвычайной живучести абсолютно недееспособного режима, который не в состоянии выполнять элементарные государственные функции по поддержанию жизнедеятельности общества. После смерти Уго Чавеса в 2013 году режим его преемника Николаса Мадуро сразу оказался в кризисе. За пять лет он довел страну до полного краха. В стране с наибольшими в мире запасами нефти - развал экономики, инфляция в миллион процентов, дефицит товаров первой необходимости, голод, огромные очереди в магазинах, карточная система, регулярные грабежи и масштабная преступность. Свыше 3 миллионов человек, спасаясь, бежали из страны.

Все последние годы народ протестует, выходить на улицы. В столкновениях с полицией погибли десятки людей. Оппозиция контролирует парламент, некоторые штаты страны. Тем не менее режим держится.

Феномен режима Мадуро

Важный фактор живучести режима Мадуро - поддержка со стороны армии, силовых структур. Но не только. Идеи чавесовского социализма довольно популярны в Венесуэле. В определенном смысле они подходят латиноамериканскому менталитету, тамошней культуре, системе ценностей, в рамках которой у людей существует большой соблазн передоверить государству заботу о собственном благополучии. Кстати, именно этим объясняется устойчивость режима братьев Кастро на Кубе, несмотря на его очевидную социально-экономическую неэффективность.

А вот в Венесуэле внешний фактор играет важную роль. Николас Мадуро объявил народные протесты попыткой США осуществить государственный переворот и потребовал от американских дипломатов в течение 72 часов покинуть страну.

На этом фоне Россия решительно выступила в защиту «законного президента». Хотя как раз законность власти Мадуро вызывает большие сомнения.

Позиция официального Минска

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что Беларусь выступает за мирный диалог «в рамках правового поля и Конституции» Венесуэлы.

Это разумно, так как Венесуэла должна вернуть Беларуси немалые долги. Поэтому не стоит ссориться с возможным новым руководством. Но, кажется, надежды на возвращение денег не очень большие. Ведь денег в стране нет. Венесуэльская авантюра официального Минска дорого стоит. Кстати, Лукашенко планировал в 2018 году посетить Венесуэлу, о чем объявлял публично. Но, наверное, понял, что в стране, которая испытывает экономический крах, нечего ловить.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»