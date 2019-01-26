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Зеленский о Лукашенко: Все смеются над политиками

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  • 26.01.2019, 8:13
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Фото: obozrevatel.com

Претендент в президенты Украины считает, что смеяться над политиками - нормальная практика.

Владимир Зеленский 25 января перед в Центральную избирательную комиссию Украины пакет документов для регистрации кандидатом в президенты.

«Хотим показать на моем примере, что если ты идешь в политику, можно остаться нормальным человеком. Я буду создавать страну-мечту без коррупции и приглашать европейских инвесторов», — заявил Зеленский при подаче документов.

«Радыё Свабода» поинтересовалось у артиста, как он будет выстраивать контакты с Беларусью и Лукашенко. Диктатор не раз бывал мишенью для шуток Зеленского.

Зеленский считает, что высмеивать политиков - нормальная практика и признак демократии:

«Высмеивать? Посмотрите, пожалуйста, любое шоу — американское или европейское, так как именно в том направлении развиваются демократические страны. Посмотрите — все смеются над политиками, над главами стран. Президенты, у которых прекрасное чувство юмора, они все умные», — заявил претендент в президенты Украины.


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