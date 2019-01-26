Диктатура проедания 5 Александр Обухович

26.01.2019, 8:18

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Россия, и Беларусь проели свои экономики.

И у нас, и в России давно стали общим местом рассуждения, что Путин и Лукашенко - диктаторы, что они развели коррупцию, что их «усилиями» губятся заводы, нет работы для молодежи, что уровень жизни слишком низок. Короче, хотим, как в Швеции. А с чего так, как в Швеции, у нас должно быть?

Диктатуру и коррупцию обсуждать здесь не будем, а вот обвинения в развале экономики стоит рассмотреть внимательнее. И Путина, и Лукашенко обвиняют в том, что заводы останавливаются или дышат на ладан, что нет рабочих мест, что низки зарплаты.

Да, индустриальные пейзажи не радуют глаз ни у нас, ни в России. Много и вконец «убитых» предприятий, особенно на периферии, а те предприятия, что еще «дышат», в разы сократили численность работающих. Многие предприятия потеряли костяк, ту группу специалистов, которые определяли технический уровень предприятия и уровень качества его продукции. Но ведь, с другой стороны, это все предприятия, построенные в советское время. Под технологии и объемы производства советского уровня.

Этим технологиям и многим видам оборудования уже под 50 лет. Конечно, их латали, ремонтировали, кое-что закупали и новое. Но немного, больше денег не было.

А ведь нужно осознавать, что ни Путин, ни Лукашенко не причастны к формированию «ржавого пояса Америки». Практически вымерших в 2000-е городов, включая Детройт, Питтсбург и др., вокруг индустриальных гигантов 70-х. Закрытых, но вполне работоспособных заводов полно в Германии, Великобритании, Бельгии. Не говоря уже о странах Восточной Европы и постсоветского пространства.

Как оказалось, далеко не всегда модернизация имеющихся производств экономически целесообразна, дешевле и проще построить новое предприятие по новой технологии, чем пытаться оживить устаревшее. И строить там, где это удобнее, не привязываясь к устаревшим производствам.

И рабочая сила на Западе постоянно мигрирует в поисках лучшей работы. А у нас требуют, чтобы им работу чуть ли не на дом доставляли. Хотя уже в советское время считалось, что за свой трудовой стаж человек в среднем меняет работу 7 раз.

Естественно, это проще сделать в крупных городах. Тем более при переезде из небольшого городка будут проблемы с обменом или продажей жилья. На Западе проблему смягчает структура экономики с преобладанием в ней малых и средних предприятий, технический уровень которых определяют 2-3 специалиста, а от большинства остальных работников требуется освоение несложных навыков и дисциплинированное исполнение своих обязанностей.

Да, Путин и Лукашенко повинны в том, что структурная перестройка экономики с советской на современную не произошла ни в России, ни в Беларуси. К слову, тему ее необходимости до 2009г. никак не педалировали ни соответствующие службы правительств, ни научные круги. Проблема в том, что эта перестройка весьма и весьма затратна.

А ресурсов на ее проведение постсоветские страны не имели. К тому же имеют место и социальные проблемы при ее проведении.

Как показала практика, и российские приватизированные предприятия, и госпредприятия Беларуси в техническом и технологическом плане развивались практически одинаково. За исключением тех, на которые пришел иностранный капитал и принес соответствующие инвестиции. Это - к вопросу о самоценности приватизации. Но самым важным препятствием к своевременной модернизации оказались зарплаты.

На Западе модернизация предприятий, по мере развития техники и технологий, шла по циклу: точечная модернизация за счет амортизации и, частично, кредитов - реструктуризация предприятия с выносом части производств на аутсорсинг за счет кредитов и, частично, амортизации - строительство нового предприятия на новой технической базе.

И в России, и в Беларуси предприятия застряли на первой стадии этого цикла. Во многом потому, что стартовым капиталом для каждого мероприятия по модернизации всегда выступала накопленная амортизация, которая на постсоветском пространстве почти всюду отсутствовала.

Собственно, амортизацию стали недозакладывать еще в 1978г.: предприятиям было выгоднее показывать эту часть выручки как прибыль, часть из которой шла в поощрительные фонды.

Да и стоимость основных фондов уже тогда определялась не очень обоснованно: единственная серьезная их оценка проходила в 1958г. Видный российский специалист Григорий Ханин считает, что основные фонды в России недооценены в 8 раз. Правда, я лично думаю, что наоборот - переоценены, как и наши. Поскольку не принято во внимание моральное старение активной части основных фондов.

А моральное старение активной части основных фондов идет намного быстрее, чем их физический износ. В Европе при средних темпах обновления капитала в 14-15% срок службы основных станков в машиностроении - 5 лет, в радиоэлектронной промышленности - 3 года. В России темп обновления основного капитала - 0,7% в год, у нас, по моим оценкам, - чуть больше 1%. Та часть выручки, которую должны были бы направить на модернизацию предприятий через амортизацию, была попросту проедена.

Не очень понятна процедура проедания предприятий в России, а у нас, в Беларуси, все в этом плане прозрачно. В России, по имеющимся данным, в 2000-х лишь треть зарплат была заработана. Еще треть получена за счет перераспределения природной ренты, и треть - за счет проедания советского наследства. У нас природной ренты нет, и зарплаты были в 2000-х на треть меньше, чем в России. Значит, проеденная амортизация составляла не менее половины фонда зарплат. Вот это - те деньги, которые должны были идти на модернизацию предприятий, но не дошли.

Учтем наличие избыточной численности на предприятиях (25-30%), на которую тратился фонд зарплаты, и получим, что и Россия, и Беларусь проели свои экономики.

Александр Обухович, belgazeta.by