Синоптики рассказали, когда в Беларуси потеплеет 3 26.01.2019, 8:31

3,865

Подождать придется несколько дней.

Как cообщает Еврорадио, в субботу ночью температура воздуха составит от -8 до -14 градусов, днем — от -4 до -10. Осадки прогнозируются по всей стране, в ночные часы — слабая метель. Ветер будет с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 27 января, ночью будет 7-14 градусов мороза (при прояснениях — до -17), днем — от -4 до -11 градусов.

А в понедельник, 28 января, начнется потепление. Правда, в ночные часы еще будет 10-15 градусов мороза, при прояснениях — до -20 (в Брестской области — от -7 до -9). Днем уже прогнозируется от -1 до -8 градусов (только местами возможно -10).