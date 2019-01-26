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В Национальном аэропорте Минск введут отдельную очередь для россиян

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  • 26.01.2019, 8:33
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Таким образом планируется оперативно реагировать на увеличение пассажиропотоков.

В Национальном аэропорте Минск по-новому разделили потоки пассажиров для оформления при пересечении границы, сообщает пресс-служба Пограничного комитета.

В зависимости от количества прибывших пассажиров заранее выделяются отдельные каналы оформления для граждан «cоюзного государства» и для граждан других стран. При этом граждане Беларуси имеют право проходить пограничный контроль на любом из направлений.

Планируется, что такое разделение позволит пограничникам оперативно реагировать на увеличение пассажиропотоков в зависимости от их количества и своевременно перераспределять силы и средства.

В перспективе также планируется ввести отдельную очередь для участников и гостей II Европейских игр. Они пройдут в Минске с 21 июня по 30 июня.


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